El duro momento de Elton John: perdió la visión de un ojo

Elton John

La palabra de Elton John

En un largo posteo, el cantante de 77 años explicó cómo fue que perdió la vista: “Durante el verano, lidié con una severa infección ocular que desafortunadamente me dejó con visión limitada en un ojo. Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”. A su vez, utilizó su plataforma para agradecer a quienes lo ayudan en este nuevo camino a la recuperación.

“Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeras y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positivo por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación. Con amor y gratitud, Elton John”, escribió a sus casi 5 millones de seguidores. Elton John ya se había retirado de los escenarios en el 2023 para priorizar tiempo con su marido David Furnish y sus hijos Zachary y Elijah.

“Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble. He tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero… Tendré 76 años cuando deje de hacer giras en 2023. Quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida”, sostuvo en una entrevista a CBS News años atrás.