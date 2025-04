"El fin del Amor": la serie de Prime Video estrena temporada 2 con una Lali Espósito excepcional

el fin del amor Foto: (Prime Video)

La nueva edición, basada una vez más en el ensayo de Tamara Tenenbaum, se enfoca en abordar temas como el amor, las relaciones y las imposiciones sociales desde la perspectiva feminista, pero también generacional. Además, la narrativa marca un ritmo en el que las expectativas externas afectan su vida personal en el punto que la misma protagonista lo permite. Lo que tiene de excepcional la segunda temporada va más allá de sus episodios divertidos, porque la profundidad con la que se relata la etapa de transformación de Tamara es lo que abre caminos a responder nuevas preguntas o, quizás, entender cómo afrontar las presiones sociales que están impuestas, en especial cuando una mujer es exitosa.

el fin del amor Foto: (Prime Video)

Es que, cuestionarse los mandatos no es tarea fácil para nadie, pero menos para un mundo en el que no se acepta que alguien sea capaz de hacerlo. Y verdaderamente no hay nadie mejor que Lali Espósito para este personaje. Una figura fuerte y autoritaria en esta sociedad, un ícono que más allá de lo artístico alza la voz sin miedo a lo que dicen ser las figuras de autoridad. Lali, siempre con respeto y audacia, busca expresarse y así es cómo consigue representar a las masas en un país donde decir lo que uno piensa puede considerarse una falta de respeto.

Ella, tanto en la primera temporada como en la segunda, aunque mucho más en estos nuevos episodios no sólo captó la esencia del personaje de Tamara desde lo personal, sino que también le dio una profundidad exótica e inteligente que, verdaderamente, no creo que otra intérprete sea capaz. La rueda conflictiva personal que tiene Tamara en estos próximos episodios que llegan el 16 de abril a Prime Video son una obra maestra que abren la mente, la comprensión y por qué no también el respeto.

el fin del amor Foto: (Prime Video)

"El fin del amor" va más allá de las banderas feministas - aunque las tiene bien y respetuosamente marcadas -, sino que es una inclusión a todos los personajes abordando, mucho mejor que en la primera parte, las complejidades de las relaciones humanas. Los conflictos, luces y sombras de un equipo que cuenta una historia sensacional con personajes cada vez más desarrollados y abiertos a la comprensión de la sociedad actual. Simplemente, brillante.