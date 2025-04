Los estrenos de Prime Video en mayo de 2025

Fecha de estreno: 1 de mayo

Sinopsis oficial: Stephanie Smothers y Emily Nelson se reencuentran en la deslumbrante isla de Capri, Italia, para celebrar la lujosa boda de Emily con un magnate local, pero entre los elegantes asistentes también llegan el asesinato y la traición desatando un evento lleno de giros inesperados.

Tráiler oficial:

- nueva serie -

Fecha de estreno: 15 de mayo

Sinopsis oficial: Acompaña a Benny, un futbolista universitario que enfrenta el desafío de aceptar su sexualidad mientras intenta encajar en un entorno que lo empuja a fingir ser alguien distinto. Una historia impactante sobre identidad, aceptación y romper estereotipos.

Teaser oficial:

- nueva serie -

Fecha de estreno: 20 de mayo

Sinopsis oficial: Un grupo de forasteros en una ciudad que alguna vez fue próspera en el cinturón del óxido forma un lazo inesperado gracias a su pasión por los autos. Entre motores y carreras, nace una amistad que supera barreras sociales y personales, dándoles un nuevo propósito.

Imagen oficial:

- nueva temporada -

Fecha de estreno: 22 de mayo

Sinopsis oficial: Nueve personas de la ciudad, abrumadas por el estrés, llegan a un exclusivo centro de bienestar que promete sanación y renovación. Masha, su enigmática directora, tiene como objetivo transformar sus cuerpos y mentes. En esta temporada, nuevos visitantes acudirán en busca de respuestas a sus conflictos más profundos.

Imagen oficial:

- nueva serie -

Fecha de estreno: 29 de mayo

Sinopsis oficial: Chloe Taylor vive con su esposo Adam y su hijo Ethan, mientras su hermana Nicky enfrenta una batalla contra la adicción. Cuando Adam es asesinado y el principal sospechoso es alguien del círculo íntimo, las hermanas, separadas por años, son obligadas a reunirse para enfrentar juntas oscuros secretos del pasado familiar.

Imagen oficial:

Fecha de estreno: 2 de mayo

Sinopsis oficial: La agente del FBI, Lee Harker, es asignada a un antiguo caso sin resolver. Gracias a su instinto, sigue el rastro de un asesino serial que deja misteriosas cartas, pero las pistas la enfrentan a su pasado y una conexión personal con el criminal, a quien debe detener antes de que ataque de nuevo.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 7 de mayo

Sinopsis oficial: A pesar de los prejuicios, una exitosa directora ejecutiva inicia una relación prohibida con su joven pasante. La diferencia de edad no impide que crezca la atracción en un ambiente de poder y tensión. Lo que parecía un impulso momentáneo se transforma en una compleja conexión emocional.

Tráiler oficial:

Fecha de estreno: 8 de mayo

Sinopsis oficial: Los padres primerizos Mia y Aaryan deben superar una inquietante prueba inicial para formar una familia. Pero lo peor llega después: durante siete días, un Evaluador invadirá su hogar, desatando desafíos tan retorcidos como impredecibles. Su futuro como familia pende de un hilo... ¿Lo lograrán?

Tráiler oficial:

