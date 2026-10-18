El gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez por el Día de la Madre tras su separación
El productor le dedicó un mensaje a su expareja y volvió a dejarle un comentario en redes sociales, que desató todo tipo de comentarios.
La reciente separación de Lourdes Sánchez y Pablo “Chato” Prada, después de 16 años de relación, no impidió que el productor tuviera un gesto público con la madre de su hijo por el Día de la Madre. A través de las redes sociales, le dedicó unas palabras y destacó su rol en la crianza de Valentín, de 10 años.
En primer lugar, Prada publicó un carrusel de fotos de la bailarina junto al niño, con imágenes de distintas etapas de su vida, desde vacaciones y salidas familiares hasta momentos cotidianos. Junto a las postales, escribió: “Feliz día a la mejor mamá del mundo”.
El mensaje llegó pocos días después de que ambos confirmaran el final de su relación. La publicación no tuvo una respuesta pública de Lourdes, que tampoco compartió el saludo en sus propias historias de Instagram.
El mensaje de Lourdes Sánchez y la respuesta del Chato Prada
Desde Corrientes, donde vive por su trabajo como presidenta del Instituto de Cultura de la provincia, Sánchez también compartió una serie de fotografías junto a Valentín para celebrar la fecha. En el texto que acompañó las imágenes, puso el foco en el amor por su hijo y en los cambios personales que atraviesa.
“De todo lo que me regaló la vida, ser tu mamá es lo más hermoso. ”, expresó al comienzo. Luego, sumó una reflexión que cobró especial relevancia en medio de su separación: “La vida cambia, nos desafía y nos enseña, pero hay algo que siempre permanece intacto: el amor infinito que siento por vos”.
La bailarina también se refirió a los desafíos de la maternidad y a su intención de acompañar a Valentín de la mejor manera posible. “Solo una mamá sabe cuánto ama, cuánto entrega y todo lo que es capaz de hacer por la felicidad de su hijo”, escribió.
En ese sentido, reconoció que no siempre resulta sencillo cumplir con todas las expectativas, aunque remarcó cuál es su prioridad: “No soy una mamá perfecta, pero cada día intento ser la mejor para vos. Y al final, eso es lo único que verdaderamente me importa”. Luego, agregó: “Tu amor, tu mirada y tu felicidad son mi mayor certeza”.
Para cerrar, le dedicó unas palabras al niño y extendió el saludo a otras madres: “Te amo con toda mi alma, Valen. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que sabemos que no existe amor más grande que este”.
La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, entre los que se destacó nuevamente la presencia de Prada. El productor eligió responder directamente debajo de las fotos de su expareja y escribió: “Feliz día a la mejor mamá de mundo”, junto a una mención a su cuenta y un corazón rojo.
De esta manera, el Chato volvió a expresarle públicamente su reconocimiento a Lourdes en una fecha especial. La bailarina, por su parte, no respondió de manera pública a ninguno de los dos saludos.
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