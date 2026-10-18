El gesto del Chato Prada con Lourdes Sánchez por el Día de la Madre tras su separación

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La bailarina también se refirió a los desafíos de la maternidad y a su intención de acompañar a Valentín de la mejor manera posible. “Solo una mamá sabe cuánto ama, cuánto entrega y todo lo que es capaz de hacer por la felicidad de su hijo”, escribió.

En ese sentido, reconoció que no siempre resulta sencillo cumplir con todas las expectativas, aunque remarcó cuál es su prioridad: “No soy una mamá perfecta, pero cada día intento ser la mejor para vos. Y al final, eso es lo único que verdaderamente me importa”. Luego, agregó: “Tu amor, tu mirada y tu felicidad son mi mayor certeza”.

Para cerrar, le dedicó unas palabras al niño y extendió el saludo a otras madres: “Te amo con toda mi alma, Valen. Feliz Día de la Madre a todas las mamás que sabemos que no existe amor más grande que este”.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios, entre los que se destacó nuevamente la presencia de Prada. El productor eligió responder directamente debajo de las fotos de su expareja y escribió: “Feliz día a la mejor mamá de mundo”, junto a una mención a su cuenta y un corazón rojo.

De esta manera, el Chato volvió a expresarle públicamente su reconocimiento a Lourdes en una fecha especial. La bailarina, por su parte, no respondió de manera pública a ninguno de los dos saludos.