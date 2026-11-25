El intercambio terminó de una manera inesperada: cuando el interlocutor se dio cuenta de que no estaba consiguiendo engañarlo, comenzó a insultarlo. "Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta", agregó el productor, quien explicó que decidió seguirle el juego hasta confirmar que detrás del llamado había una intención de obtener información personal.

La angustia del Chato Prada por la falsa noticia sobre su hijo

Al recordar lo ocurrido, Prada reconoció que el primer llamado fue especialmente difícil porque lo encontró en un momento de vulnerabilidad. Eran las seis de la mañana, todavía estaba dormido y recibió una comunicación en la que alguien imitaba la voz de su hijo para transmitirle una supuesta emergencia. "Me agarraron medio dormido, tenía la guardia baja", explicó.

Afortunadamente, el productor pudo comunicarse con Julián y comprobar que no había ocurrido ningún robo. Los otros dos llamados tampoco consiguieron su objetivo, aunque el episodio le permitió advertir sobre una modalidad de engaño que utiliza la preocupación por los familiares para generar miedo y conseguir que las víctimas reaccionen sin verificar la información.