Intentaron estafar al Chato Prada con una falsa emergencia familiar: se hicieron pasar por su hijo
El productor contó que recibió tres llamados sospechosos en apenas unos días. En el primero, un delincuente simuló ser Julián, su hijo mayor.
Pablo "El Chato" Prada vivió momentos de mucha angustia después de recibir una serie de llamados telefónicos con los que intentaron estafarlo. El productor contó que uno de los delincuentes se hizo pasar por su hijo mayor, Julián, y le aseguró que había sufrido un robo en su domicilio. La comunicación ocurrió durante la madrugada y lo tomó completamente desprevenido, por lo que durante varios minutos temió que algo grave le hubiera sucedido a su familiar.
En diálogo con Desayuno Americano, el programa que conduce Pamela David por América TV, Prada reconstruyó cómo comenzó la situación. "El sábado, a las 6 de la mañana, me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé qué más", relató. La preocupación aumentó cuando intentó comunicarse directamente con el joven para comprobar qué había sucedido, pero no consiguió que le respondiera.
El productor también llamó a la novia de su hijo, aunque tampoco pudo localizarla. La incertidumbre se extendió durante varios minutos hasta que finalmente recibió una comunicación del propio Julián y comprobó que estaba fuera de peligro. "Yo empecé a caminar por las paredes, imaginate, hasta que por fin me llama Julián, hablamos y me di cuenta que era todo mentira", recordó sobre el momento en el que descubrió que había sido víctima de un intento de engaño.
Los otros dos intentos de estafa que sufrió el Chato Prada
El primer episodio no fue el único. Según contó el productor, al día siguiente recibió una segunda llamada con una modalidad similar, aunque esta vez consiguió advertir rápidamente que se trataba de una maniobra sospechosa y decidió cortar la comunicación. Sin embargo, los intentos continuaron y el martes volvió a recibir un contacto telefónico que, en principio, parecía tener otro propósito.
En esa oportunidad, una persona se presentó como representante de una conocida empresa de correo y le aseguró que tenía un paquete para entregarle. Después de las experiencias anteriores, Prada ya estaba mucho más atento y sospechó que podía tratarse de un nuevo intento de estafa. "Yo cuando vi la hora, me imaginé que no podía ser y ya avivado, empecé a gastarlos", contó sobre su reacción al advertir que algo no cerraba en el relato del supuesto empleado.
El intercambio terminó de una manera inesperada: cuando el interlocutor se dio cuenta de que no estaba consiguiendo engañarlo, comenzó a insultarlo. "Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta", agregó el productor, quien explicó que decidió seguirle el juego hasta confirmar que detrás del llamado había una intención de obtener información personal.
La angustia del Chato Prada por la falsa noticia sobre su hijo
Al recordar lo ocurrido, Prada reconoció que el primer llamado fue especialmente difícil porque lo encontró en un momento de vulnerabilidad. Eran las seis de la mañana, todavía estaba dormido y recibió una comunicación en la que alguien imitaba la voz de su hijo para transmitirle una supuesta emergencia. "Me agarraron medio dormido, tenía la guardia baja", explicó.
Afortunadamente, el productor pudo comunicarse con Julián y comprobar que no había ocurrido ningún robo. Los otros dos llamados tampoco consiguieron su objetivo, aunque el episodio le permitió advertir sobre una modalidad de engaño que utiliza la preocupación por los familiares para generar miedo y conseguir que las víctimas reaccionen sin verificar la información.
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