Lourdes Sánchez habló de su angustia: "El Chato no me deja traer a mi hijo a Corrientes"
En exclusiva con Puro Show, la bailarina contó que el productor está enojado con ella y, por eso, no deja que su hijo viaje a Corrientes.
En medio de una fuerte tormenta mediática, Lourdes Sánchez rompió el silencio de manera exclusiva en la pantalla de "Puro show". Desde la provincia de Corrientes, la bailarina y modelo aportó revelaciones inéditas sobre el tenso presente que atraviesa tras su ruptura sentimental con Pablo "El Chato" Prada.
Al ser consultada sobre el estado anímico y las actitudes de su expareja, la artista fue contundente y disparó: “Está dolido. Él no quería separarse. Está súper despechado. Pero lo entiendo. Aunque hay cosas que estuvo muy mal. Yo traté de cuidarlo y él solo sacó esto a la luz”.
La disputa por el traslado de su hijo y las revelaciones en torno a sus vínculos
En un sincero intercambio con la periodista Fernanda Iglesias, Sánchez explicó la logística diaria que mantiene entre Buenos Aires y la provincia litoraleña, remarcando las dificultades que afronta en el plano familiar: “Voy y vengo todas las semanas. Es tremendo el sacrificio para estar. Y la idea es que Valen venga acá. Pero bueno, hoy Pablo no me deja y lo entiendo. Vamos a ir lento, porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo, ira, etc. Pero yo vivía una irrealidad por no decir algo más duro”.
A pesar de las crecientes fricciones y de las tensiones acumuladas por la tenencia temporal de Valentín, la modelo dejó en claro su intención de frenar la escalada del conflicto y sentenció con angustia: “No quiero hacer una guerra”.
Por otro lado, durante la emisión del programa "Puro show" abordaron el trasfondo sentimental de la conductora. Según detallaron en el programa, la vinculación reciente de la bailarina con Fran Liotta no poseería una trascendencia "tan profunda" como la que la propia Lourdes habría mantenido el año pasado junto a un acaudalado empresario de origen mexicano.
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