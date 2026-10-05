Lourdes Sánchez habló de su angustia: "El Chato no me deja traer a mi hijo a Corrientes"

La disputa por el traslado de su hijo y las revelaciones en torno a sus vínculos

En un sincero intercambio con la periodista Fernanda Iglesias, Sánchez explicó la logística diaria que mantiene entre Buenos Aires y la provincia litoraleña, remarcando las dificultades que afronta en el plano familiar: “Voy y vengo todas las semanas. Es tremendo el sacrificio para estar. Y la idea es que Valen venga acá. Pero bueno, hoy Pablo no me deja y lo entiendo. Vamos a ir lento, porque no sé con qué pueda salir dentro de su enojo, ira, etc. Pero yo vivía una irrealidad por no decir algo más duro”.