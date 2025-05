El mal momento de Edith Hermida: por qué no estuvo en Bendita este jueves

Su relato despertó preocupación inmediata, ya que ese tipo de dolor suele estar asociado a cuadros cardíacos. Una vez en el centro médico, fue atendida por guardia y se activó el protocolo correspondiente para descartar un infarto.

Le realizaron diversos estudios, control de presión arterial y análisis clínicos. Por fortuna, los resultados arrojaron tranquilidad: no se trató de un problema cardíaco sino de un reflujo gástrico severo, condición que puede simular síntomas similares a un ataque al corazón.

Edith Hermida

“Me hicieron todo el protocolo, me controlaron la presión y estaba todo bien. Fue un reflujo gástrico lo que me provocó ese dolor”, explicó. Según detalló, recibió medicación endovenosa y los médicos le indicaron reposo, motivo por el cual no estuvo presente en el programa de Canal 9. “No voy a estar esta noche en Bendita. Fue un susto enorme, pero por suerte quedó solo en eso”, concluyó.

¿Qué es el reflujo gástrico?

El reflujo gástrico se produce cuando los ácidos del estómago suben hacia el esófago, irritando su revestimiento. Puede estar relacionado con el estrés, comidas copiosas, cafeína, alcohol o factores hereditarios. Sus síntomas más comunes son ardor estomacal, dolor en el pecho, voz ronca y sensación de náuseas, lo que en ocasiones puede confundirse con un infarto.

Afortunadamente, la panelista recibió el alta con indicaciones médicas claras y ya se encuentra en su casa, recuperándose. Sus seguidores le dejaron cientos de mensajes de aliento y le expresaron su alegría al saber que no se trató de nada grave.