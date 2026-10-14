El paso del Roña Castro por Gran Hermano: su pelea con Nino Dolce y su costado más vulnerable

El desembarco en Gran Hermano Famosos y otros realities

En el año 2007, la pantalla chica fue testigo de una edición histórica del popular reality que, por entonces, conducía Jorge Rial. Allí, Castro ingresó a la casa más famosa de la televisión y compartió el aislamiento con figuras de fuerte temperamento como Nino Dolce, Lissa Vera, Carlos Nair Menem, Cinthia Fernández, Luis Vadalá y Amalia Granata. Su estadía estuvo marcada por altibajos emocionales y roces de convivencia, donde el exboxeador exhibió no solo su carácter combativo, sino también su costado más humano y vulnerable frente al encierro.