El paso del Roña Castro por Gran Hermano: su pelea con Nino Dolce y su costado más vulnerable
Tras su dolorosa muerte a los 59 años, recordamos la popular irrupción del Roña Castro en Gran Hermano Famosos y su inolvidable faceta mediática.
La sorpresiva muerte de Jorge "Roña Castro" a los 59 años conmovió profundamente tanto al mundo del deporte como a la farándula argentina. Luego de retirarse del boxeo profesional, el ex campeón mundial supo reinventarse y construyó una exitosa carrera mediática participando en los realities televisivos más exitosos del país.
El desembarco en Gran Hermano Famosos y otros realities
En el año 2007, la pantalla chica fue testigo de una edición histórica del popular reality que, por entonces, conducía Jorge Rial. Allí, Castro ingresó a la casa más famosa de la televisión y compartió el aislamiento con figuras de fuerte temperamento como Nino Dolce, Lissa Vera, Carlos Nair Menem, Cinthia Fernández, Luis Vadalá y Amalia Granata. Su estadía estuvo marcada por altibajos emocionales y roces de convivencia, donde el exboxeador exhibió no solo su carácter combativo, sino también su costado más humano y vulnerable frente al encierro.
Su participación en el programa no pasó en absoluto desapercibida: permaneció 58 días encerrado y estuvo muy cerca de alcanzar la anhelada instancia final. Ese ciclo fue fundamental para su consolidación en el mundo del espectáculo, ya que le permitió forjar un vínculo directo y carismático con el público, muy distinto al que tenía sobre el ring.
Con el tiempo, su innegable magnetismo frente a las cámaras lo llevó a sumarse a otros grandes formatos del prime time. El mediático deportista brilló en la pista del certamen Bailando por un sueño en 2011 y posteriormente demostró su destreza frente a las hornallas en la exigente competencia de MasterChef Celebrity, dejando una huella imborrable en la televisión argentina.
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