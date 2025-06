El Pollo Álvarez sufrió una caída en un escenario de Miami y mostró en vivo las secuelas del accidente

A pesar del golpe, aseguró que no fue grave: “No pasó nada, acá estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata. Al otro día, cuando vi un par de moretones, dije ‘podría haber sido peor’, sobre todo con todos los accidentes que hay últimamente con escenarios y caídas.”

image.png

Luego explicó cómo ocurrió todo: “Es un escenario muy chiquito. No había luz y me fui para abajo. De la vergüenza, porque imaginate el calor que me dio, no sabés cómo me levanté rápido, así que no fue tan grave. Yo no tenía luz, entonces cuando me corrí para que entren los chicos... bueno, alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Pasó, fue un momento pésimo.” Mientras hablaba, mostró ante cámara los moretones que le quedaron como consecuencia.

Para cerrar, lo hizo con una confesión: “Para el que no sabe, yo soy muy cumbiero. Por lo tanto, tengo un montón de amigos que tienen banda de cumbia o de cuarteto y casi siempre presento bandas.”

Embed - EL GRAVE ACCIDENTE DEL “POLLO” ÁLVAREZ: "Me caí del escenario y me di un palo terrible"

Los equipos sudamericanos, invictos tras la primera fecha del Mundial de Clubes 2025

Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Boca, Fluminense y River debutaron sin derrotas en el torneo que se juega en Estados Unidos. Todos mostraron estar a la altura.

image.png

La primera jornada del Mundial de Clubes 2025 va llegando a su fin con un saldo muy positivo para los equipos sudamericanos, que dejaron en claro que están a la altura de las potencias europeas, asiáticas y africanas. En una competencia con nuevo formato y mayor nivel de exigencia, los seis representantes de la Conmebol no perdieron en sus debuts y se ilusionan con avanzar a la próxima ronda de la competencia.

Los resultados de la primera fecha del Mundial de Clubes 2025

Botafogo 2-1 Seattle Sounders

Palmeiras 0-0 Porto

Flamengo 2-0 Espérance de Tunis

Boca Juniors 2-2 Benfica

Fluminense 0-0 Borussia Dortmund

River Plate 3-1 Urawa Red Diamonds

image.png

Los triunfos de Botafogo, Flamengo y River fueron los más contundentes: el conjunto carioca venció en un duelo durísimo al Seattle Sounders. El Fla mostró su jerarquía frente al campeón africano, y el Millonario debutó con una sólida actuación colectiva ante Urawa Red Diamons, con goles de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Meza.

En paralelo, Boca protagonizó uno de los partidos más atractivos de la fecha, con un empate 2-2 frente a Benfica en el que mostró momentos de gran nivel, incluso estuvo en ventaja hasta los últimos minutos. Por su parte, Fluminense igualó sin goles ante el Borussia Dortmund en un encuentro parejo y muy físico, y Palmeiras sacó un valioso punto frente a Porto.

Más allá de los resultados, el rendimiento general dejó buenas sensaciones. Todos los equipos sudamericanos tuvieron lapsos de dominio, generaron situaciones de gol y se plantaron con personalidad frente a rivales fuertes, muchos de ellos con figuras internacionales y grandes presupuestos.

El gran desafío ahora será sostener este rendimiento en la segunda jornada, donde se empezarán a definir los primeros clasificados a octavos de final. Pero si algo quedó claro es que los equipos sudamericanos están listos para competir. Y sueñan en grande.