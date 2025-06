Prestigioso diario británico ubicó a El Eternauta entre las mejores series de 2025

Para hablar de The Eternaut (tal como figura en inglés en el listado), The Guardian citó a una lectora de Somerset, Viv Bladgen, quien expresó: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. (...) Esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado”.

Embed - El Eternauta | Tráiler oficial | Netflix

Desde su estreno, El Eternauta se convirtió en un fenómeno global. En su segunda semana, alcanzó el puesto número 1 entre las producciones de habla no inglesa en 24 países, casi duplicando la cifra de su primera semana. Además, ingresó al top ten en 87 países y fue lo más visto a nivel mundial en la plataforma.

El impacto de la serie fue también económico: generó más de $41 mil millones para la economía argentina, según datos oficiales. Su producción incluyó dos años de desarrollo, 148 días de rodaje, 50 locaciones, 35 escenarios virtuales y la participación de 2900 personas entre técnicos, actores y extras.

El Eternauta no sólo revivió una obra literaria fundamental de la cultura argentina, sino que también dejó una huella imborrable en la industria audiovisual internacional.