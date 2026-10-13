El sorpresivo agradecimiento de Shakira a Antonio de la Rúa que despeja dudas sobre una reconciliación

Durante el emotivo cierre de su gira europea en la ciudad de Madrid, la cantante colombiana Shakira sorprendió a miles de fanáticos al tomar la palabra en el escenario para dedicar un inesperado agradecimiento público a su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa. El gesto se produjo en un tramo clave del concierto, antes de interpretar una de las composiciones más emblemáticas de su repertorio de los años 2000.