Shakira y Maluma sorprendieron al cantar juntos por primera vez "Agua", su nueva canción
Los artistas compartieron escenario en Madrid y también hicieron vibrar al público con uno de sus mayores éxitos.
Shakira y Maluma protagonizaron uno de los momentos más celebrados de la residencia de la cantante colombiana en Madrid. El artista apareció como invitado sorpresa durante una de las últimas noches de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y juntos interpretaron por primera vez en vivo “AGUA”, su más reciente colaboración.
La presentación tuvo lugar en el Estadio Shakira, donde ambos artistas también hicieron vibrar al público con “Chantaje”, el hit que lanzaron en 2016 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de sus carreras. La química entre los colombianos y la respuesta de los fanáticos transformaron el encuentro en uno de los puntos más altos de la noche.
Shakira y Maluma hicieron cantar a todo el estadio
Los primeros acordes de “Chantaje” fueron suficientes para que miles de personas se sumaran al estribillo. La canción, que permaneció 11 semanas en el primer puesto del ranking Hot Latin Songs de Billboard y cuyo videoclip supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube, volvió a demostrar su vigencia ante una multitud que acompañó cada palabra.
Después llegó el turno de “AGUA”, su lanzamiento más reciente, que sumó ritmo y baile a la presentación. Con una base de merengue, el tema convirtió el estadio en una pista de baile y mostró la complicidad de los artistas sobre el escenario, en una actuación que rápidamente generó repercusión en las redes sociales.
El nuevo tema también acumula números destacados en las plataformas digitales. A menos de un mes de su estreno, supera los 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, ya pasó los 18 millones de visualizaciones en YouTube.
La participación de Maluma tuvo un condimento especial: fue el único invitado de esa velada. Sin embargo, su presencia no terminará allí, ya que Shakira confirmó que el cantante regresará al estadio este lunes 12 de octubre para el cierre definitivo de la residencia madrileña, en una despedida que contará con varios artistas invitados.
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