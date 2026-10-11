Shakira y Maluma sorprendieron al cantar juntos por primera vez "Agua", su nueva canción

La presentación tuvo lugar en el Estadio Shakira, donde ambos artistas también hicieron vibrar al público con “Chantaje”, el hit que lanzaron en 2016 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de sus carreras. La química entre los colombianos y la respuesta de los fanáticos transformaron el encuentro en uno de los puntos más altos de la noche.