Elba Marcovecchio reveló por qué no estuvo presente en el homenaje a Jorge Lanata en los MF de Radio

"No es revivir... Jorge, a mí me pasa esa ficción, que debe ser el duelo, que es que toco al lado y no está, pero por otro lado lo escucho, porque prendés la tele o abrís Instagram y aparece vívido. Esto me genera una situación de extrañarlo mucho. Lo extraño mucho", expresó Marcovecchio, que "no podía" con la sola idea de participar del evento.

"Luis siempre fue amoroso conmigo. Cuando me dijo la fecha del Martín Fierro de la Radio, le dije: ‘imposible, tengo unas escrituras en París’. Volé el sábado a la una de la mañana, vísperas del domingo, y no tenía chances, porque la escritura era el lunes a las 10 de la mañana de acá", señaló abogada.

La agenda ocupada fue el impedimento perfecto, cortés, para rechazar la invitación del titular de APTRA, Luis Ventura, y de paso evitar cruzarse en público con las hijas de Jorge Lanata, con las que no siempre estuvo en buena sintonía.

martin fierro jorge lanata hijas

"No creo que ellas hayan dicho nada, pero yo en esta oportunidad no tenía chances de ir", convino Marcovecchio, aunque tras el evento del domingo las hijas del periodista revelaron que "no hay relación" con la viuda de su padre.

"En los duelos hay días mejores y peores. La herencia no empezó. No salió la declaratoria de herederos, pero no queremos hablar de ese tema. No hay relación", expresaron las hijas de Jorge Lanata.

Cómo fue el homenaje a Lanata en los Premios Martín Fierro de Radio

El domingo pasado Jorge Lanata fue recordado por sus colegas y amigos, como Jesica Bossi o Gabriel Levinas. También hubo un momento para que Bárbara y Lola subieran al escenario a reflexionar sobre el legado de su padre.

"Qué orgullo ver este homenaje. Es muy importante para nosotras porque el primer trabajo de nuestro papá fue en radio y siempre fue algo que a él lo hizo sentir como un hogar", expresó Lola.

Bárbara agregó después que "la radio siempre fue su casa, así que gracias a Radio Mitre y a todos los compañeros que lo bancaron hasta el último día".