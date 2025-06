La hija de Jorge Lanata habló tras la condena a Cristina Kirchner: "Esto hace que mi papá siga acá"

“Estas cosas hacen que mi papá siga acá, presente, que no se haya ido. Estamos orgullosas”, relató hoy, tras recordar cómo acompañó a su padre en esos años en televisión.

“Los primeros años fueron una montaña rusa, muy divertidos, con mucha adrenalina. Nos quedábamos hasta cualquier hora y era la época buena de la tele: el rating, las denuncias, la posibilidad de viajar, era una locura”, recordó al respecto en comunicación radial con Nelson Castro.

LANATA

El conductor, en ese sentido, le señaló cómo reaccionó Lanata los años posteriores a la revelación de las denuncias: “A tu papá lo bajoneaba ver que no pasaba nada con las investigaciones”, comentó. “Sí, trabajar y que no de resultados, a él lo entristecía, lo bajoneaba un poco como a todos”, admitió Bárbara.

“Es una cagada que no haya podido verlo, porque creo que le hubiera gustado ver el resultado, igual en casa no hablábamos mucho de este tema. Hablábamos cosas de padre e hija, de trabajo, pero no de Cristina”, reveló.

Tras conocerse la resolución de la Corte y la posterior repercusión social y política, Bárbara analizó: “Mi papá no se fue nunca, siento que siempre va a estar relacionado con estas cosas. Dejó una huella muy grande y siempre me van a llamar para que opine. Es un orgullo”.