Elton John cumple 78 años: un ícono musical que sigue cautivando

El año 1970 marcó un punto de inflexión en su carrera. Con una energía arrolladora y un estilo inconfundible, cautivó al público con su carisma y extravagancia. Fue en ese momento cuando adoptó su nombre artístico, combinando "Elton" en honor a su saxofonista Elton Dean y "John" por su compañero Bernie Taupin, quien se convirtió en su inseparable colaborador.

A lo largo de su trayectoria, Elton John ha construido un repertorio de éxitos inolvidables. Entre ellos, "Don't Go Breaking My Heart" junto a Kiki Dee, que le valió su primer número uno en Inglaterra. También dejó su huella en el cine al componer "Can You Feel the Love Tonight" para El Rey León, tema que le otorgó un premio Grammy.

Más allá de la música, su historia ha sido llevada al cine con Rocketman (2019), donde Taron Egerton lo interpretó de una manera tan increíble que parecía él mismo frente a las cámaras. Ese mismo año, publicó su autobiografía Yo, donde compartió detalles íntimos de su vida.

Su estilo extravagante es otra de sus marcas registradas, especialmente su amor por los anteojos de sol, de los cuales posee más de 1000 pares. En 2023, tras una carrera plagada de éxitos, se despidió de los escenarios con la gira Farewell the Yellow Brick Road, cerrando así un capítulo glorioso en la historia de la música.