La impresionante sorpresa de Emilia Mernes a Duki por su cumpleaños

Fue el trapero el que mostró en sus historias de Instagram la variedad de obsequios cuidadosamente seleccionados por Emilia e hizo estallar a sus seguidores, que dejaron cientos de comentarios al respecto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dukis/status/1805357602651484529?t=UZaG_5TLXXK3qXqqXrbaRQ&s=19&partner=&hide_thread=false los regalos que emilia le consiguió a duki pic.twitter.com/6sGZlObMOR — (@dukis) June 24, 2024

En sus redes sociales, el artista compartió un video en el que muestra que su pareja le regalo 28 obsequios y se los dejó sobre una cama de dos plazas de un hotel.

"Una que no se decidía qué regalar, tranqui. Voy a estar un rato acá abriendo", se le escucha decir a Mauro. En las imágenes también se la puede ver a Emilia decirle "Te amo" al músico.

Recordemos que la pareja blanqueó su relación en diciembre de 2021. Así, se transformaron en la pareja más querida en el ambiente de la música urbana.

El enojo de Duki con un espectador en Italia: "Te hacés el piola"

En pleno show en Milán, Italia, Duki se enojó mucho con el comportamiento de un fanático que pudo visualizar desde el escenario. Lejos de guardárselo, fiel a su estilo, el cantante lo expuso ante todos.

“¿Te hacés el piola? ¿Qué estaba pasando? No estabas discutiendo con una chica porque la empujaste y te hacés el loco. ¿Te pensás que no lo veo de acá arriba? Sacamelo. Afuera. Sacamelo porque bajo y lo saco yo. A mí no me gusta la violencia. La gente que se hace la loca conmigo no va. Afuera guacho, afuera”, aseguró desde el escenario el trapero.