Emir Abdul llega a Buenos Aires con su clínica de baile: "Estoy viviendo mi sueño"

A lo largo de su carrera, encontró apoyo fundamental en una sola persona: su hermano mellizo. “Fue mi gran apoyo. No tuve mucho apoyo de mi familia, pero él siempre me dijo ‘dale, vos podés’ y me acompañaba a las clases”, relata.

Hoy, ya convertido en referente de este arte, su mayor orgullo es ver crecer a sus alumnos: “Siento emoción y un poquito de orgullo. Lo que más me emociona es el crecimiento año a año. Muchos tienen una esencia cargada de inocencia y avanzan rapidísimo. No hay nada más lindo que poder darles un granito de arena para que ellos sean increíbles artistas cuando sean grandes”, cuenta.

Sobre su llegada a Argentina, se muestra emocionado: “Llegar a Buenos Aires con la clínica es algo hermoso porque Argentina siempre me hizo sentir como en casa. Acá hay muchos talentos y me recibieron siempre con los brazos abiertos. Estoy muy ansioso. La Argentina es todo lo que está bien”.

Aunque sueña con tener academias en todo el mundo, Emir confiesa: “Te podría decir que estoy viviendo mi sueño”.

Emir Abdul clinica de baile 3

¿Dónde y cuándo es el evento?

La esperada "Clínica & Video Studio" de Emir Abdul se realizará este domingo 20 de julio en Jano’s Darwin, ubicado en Niceto Vega 5350, Palermo (CABA). Habrá dos turnos disponibles: uno por la mañana a las 8:30 hs y otro por la tarde a las 14:30 hs, para que bailarines de todas las edades y niveles puedan sumarse.

Entradas disponibles en: www.portalentradas.com

Emir Abdul evento 20 de julio