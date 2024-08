Emma de Gran Hermano abandonó el programa de Yuyito González en vivo

Ante esto, Emma se sorprendió y dijo: "¿Cómo que te dijo que no estábamos casados?". Tal es así que, con eso, Facundo le explicó que esas fueron las palabras de su pareja mientras él todavía estaba en la casa.

“No, no me preguntaste eso. Nunca me preguntaste”, se quejó Nico desde detrás de cámara, mientras Emmanuel se iba incomodando cada vez más.

Fue en ese mismo momento que Emma no lo dudó y se levantó de la entrevista. “Uy, se va, abandona el móvil. No, no abandones, ¿eh? No, Emma, pero es una pregunta”, le dijo la conductora, pero no logró retenerlo.

En ese sentido, Yuyito González lanzó: “No, vení, vení. No entendí nada. No, chicos, voy allá. Paren un momento. Acompañame, director”, dijo mientras lo seguía por todo el estudio. Al verlo partir, en el programa concluyeron que "Emma es un gran actor".