Erreway: Benjamín Rojas dio detalles de su romance con Camila Bordonaba

Rojas también mencionó el vínculo que tuvo con Mery del Cerro, y dejó en claro que el gran amor de su vida en realidad es Martina, su actual pareja y madre de su hija Rita. “La conocí en Telefe, Gustavo Yankelevich nos vio besándonos en un estudio. Yo quería enamorarme y formar una familia, quería encontrar a la madre de mis hijos”, sostuvo sobre la también pastelera, que hace algunos años logró cumplir el sueño de abrir su propio local en City Bell.

Tras la vuelta de Erreway, Benjamín Rojas dio a conocer cómo vivió esa época

En una entrevista con la revista Caras, Rojas reflexionó sobre su vínculo con la fama, especialmente durante los años de mayor exposición. “A mí siempre me gustó hacer el menor ruido posible y pasar desapercibido. Solo me gusta no pasar desapercibido cuando estoy arriba del escenario”, confesó con honestidad.

Además, agregó: "La fama nunca fue lo más importante para mí. No está en primer lugar. Lo que me interesa es crecer como actor, buscar desafíos en cada proyecto". Y preparado: "Esta carrera te da mucho para aprender. Podés estar arriba, después no, y volver a estar. Lo importante es haber transitado el éxito, porque cuando volvés, lo vivís de otra manera".

Al ser consultado por Maugeri sobre cómo vivió el boom de Erreway, Benjamín no dudó: "Estábamos completamente en el aire. Fue increíble, lo disfrutamos muchísimo. Teníamos entre 17 y 21 años. Fueron cuatro años muy lindos".

Entre los recuerdos que compartió, una anécdota dejó en claro el papel que tuvo su familia como ancla en medio del éxito: "Hicimos 15 shows para 10 mil personas en Israel, nos vieron 250 mil personas. Volví, me fueron a buscar a Ezeiza y había un asado esperándome en casa. Tenía 16 años. Estaban por servir la comida y mi hermano dice: 'Falta pan, ¿podés ir a comprar?'", recordó entre risas.

“Yo venía de viajar en primera y llenar estadios, y estaba yendo a comprar pan al mercadito de la esquina. Sin mi familia como radar, no sé dónde estaría hoy”, reflexionó. Y concluyó con una enseñanza que guarda hasta hoy: “Ese Benjamín de 16 años no estaba tan de acuerdo, pero hoy me quedó como una gran lección. Pasó hace más de 20 años y no lo olvido más”.