Presidenta de México repudió el racismo de una actriz argentina que atacó a un agente de tránsito

"Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos", expresó el lunes la presidente Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

presidenta de México repudia racismo de lady racista México: Claudia Sheinbaum calificó de deplorable a Lady Racista

La mandataria reconoció que "no sabía que era argentina" la autora de los iluminados versos contra el agente de tránsito, pero no se centró en ese detalle, sino que reforzó que "cualquier mujer u hombre que quiera venir a vivir a la Ciudad de México", o a cualquier otro sitio en ese país, "tiene que respetarnos de igual manera que nosotros tenemos que respetarlos".

"Pero estas actitudes, que no sólo se dan de una persona extranjera que viven en México, sino que también lo vimos en muchas de las marchas del año pasado, de una actitud absolutamente discriminatoria, clasista y racista. No al racismo, no al clasismo de cualquiera, de cualquier mexicano o mexicana o cualquier persona que quiera venir a vivir a nuestro país", concluyó la mandataria.

Hasta el momento no parece haber habido una consecuencia legal contra Pichel, que vive hace años en México, donde desarrolló una carrera en el modelaje publicitario con algunas apariciones en programas de televisión.

De hecho, hasta el fin de semana pasado el público masivo de Argentina ni siquiera conocía a Pichel, pero el video viral de "Lady Racista" la catapultó a una primera plana hasta en su propia tierra.