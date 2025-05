Eugenia se quebró al pedirle perdón a Luz en Gran Hermano: "Estoy mal, hiero a la gente"

La pelea se desató luego de que Eugenia regresara a la casa tras haber acompañado a Ulises en el beneficio del liderazgo, que les permitió ver todas las nominaciones. Al reencontrarse con Luz, Eugenia lanzó fuertes acusaciones. La acusó de no tener amigos, de ser rechazada por todos e incluso le dijo que era "oscura".

La joven no se quedó callada y respondió que Eugenia estaba actuando un personaje, a lo que esta retrucó de forma lapidaria: “¿Qué personaje? Yo soy persona, vos sos un personaje”.

Lejos de calmarse, Ruiz continuó elevando el tono: “¿Sabés qué, Luz? No valés ni acá. Yo tengo gente que me quiere y me valora. No sé cuánta gente tenés vos que te quiera”, a lo que Luz respondió intentando mantener la calma: “Muchas, las que me importan en realidad”.

Pero la situación escaló rápidamente cuando Eugenia le gritó: “¿Quién? Tu mamá y nadie más. Dale, andá corriendo, mostrá tu calaña. No tenés nada que ver con el Pestañas...”, refiriéndose a la relación de Luz con otro participante, y sentenció: “Sos de lo último, Luz”.

Tras ese episodio, Eugenia intentó justificar su comportamiento diciendo que había tomado "un poco de más", pero no fue hasta el viernes por la noche, durante la fiesta patria, que se produjo un quiebre emocional. Luego de que Tato improvisara una payada sobre el conflicto, la santiagueña volvió a reaccionar de manera desmedida, dejando en evidencia que el enojo seguía latente. Santiago tuvo que intervenir para recordarle que era solo un juego, mientras Devi le pedía que se calmara.

Sin embargo, en las últimas horas, Ruiz finalmente se acercó a Luz visiblemente afectada, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. Le pidió hablar en privado para expresarle su arrepentimiento. En ese momento, la santiagueña reconoció entre sollozos: "Yo esto ya lo he hecho con otras personas y le he dicho lo mismo 'a vos nadie te quiere'. Y si tienes razón, yo estoy mal, estoy para el pingo y hiero".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/MONAQUILOMBERAA/status/1926814361646968953&partner=&hide_thread=false LUZ AL 9009: AYER TE DIJE “A” &

ME VOMITASTE TODA LA MIERD/A

ADENTRO TANTO QUE TE PESO Q

ES LA SEGUNDA VEZ Q ME PIDES

PERDÓN POR DECIRME LO Q ME DIJISTE BÚSCATE UN PROBLEMA

REAL EUGENIA & VIENES OK?



REINA TIRANDO FACTOS #GRANHERMANO pic.twitter.com/M8X8EWKNCe — LA MONA QUILOMBERA 2.0 (@MONAQUILOMBERAA) May 26, 2025

Entre lágrimas, volvió a repetir su intención de enmendar sus errores: "Te quiero pedir disculpas". La escena fue emotiva y marcó un momento de vulnerabilidad por parte de Eugenia, que reconoció que su forma de reaccionar hiere a los demás.