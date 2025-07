Eugenia Tobal habló tras la supuesta indirecta a la China Suárez en un posteo: "No especulen"

"Tratando de aplicar TODOS los requisitos que ahora te 'sugiere' Instagram y TikTok para que tus videos sean 'MÁS ATRACTIVOS'", escribió Tobal junto a un video donde presenta diferentes accesorios para hacer un stream atractivo para el público. "¡Me río sola! ¿A D A P T A C I O N a las nuevas formas?", agregó.

En medio de tanto revuelo, Tobal tuvo que salir a hablar del tema y tratar de calmar todas las teorías y especulaciones que se habían desatado. "No especulen con boludeces que el video no tiene ningún doble sentido. Tenía puesto el buzo de pedo, es hermoso y es de @richandrealoficial con amor se los comparto porque las chicas son un amor. ¡No me metan en quilombos!", expresó junto a emojis de risa.

image.png

Sin embargo, muchos de sus seguidores no le creyeron la coincidencia y optaron por seguir pensando en que se tomó revancha y le tiró un palito a la China Suárez. Lo llamativo es que la actriz luego decidió borrar la aclaración respecto de que no se realicen suposiciones...

