Éxito en HBO Max: la serie que se estrenó hace unos meses y es una de las mas vistas
HBO Max tiene en su catálogo una serie que conquistó al público con una historia de amor, rivalidad y secretos dentro del hockey profesional
HBO Max continúa apostando por las producciones románticas y los dramas que generan repercusión entre los espectadores. Una de sus incorporaciones más destacadas de 2026 es una serie que combina el deporte de alto rendimiento con una intensa historia de amor entre dos jugadores de hockey sobre hielo.
Basada en las novelas de la saga Game Changers, de Rachel Reid, la ficción fue creada, escrita y dirigida por Jacob Tierney. Su estreno original tuvo lugar en Canadá en noviembre de 2025, mientras que llegó a Latinoamérica a través de HBO Max en febrero de 2026.
La producción llamó la atención por la química entre sus protagonistas, las escenas románticas y la manera en que aborda los desafíos de mantener una relación en secreto dentro de un ambiente deportivo altamente competitivo. Además, consiguió una recepción favorable de la crítica y despertó un fuerte interés entre los seguidores del género.
De qué trata Más que rivales
La historia de "Más que rivales" sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos jóvenes estrellas del hockey sobre hielo que compiten en equipos rivales y mantienen una relación marcada por la tensión, la atracción y los sentimientos que intentan ocultar.
Frente a las cámaras, ambos son conocidos por su rivalidad deportiva y por la competencia constante que mantienen sobre el hielo. Sin embargo, lejos de la mirada pública, desarrollan una relación amorosa secreta que se extiende durante varios años y que pone a prueba sus prioridades personales y profesionales.
A lo largo de aproximadamente una década, los protagonistas deben enfrentar las presiones de sus carreras, las expectativas de sus entornos y el temor a las consecuencias que podría tener hacer pública su relación.
La serie combina romance, drama y deporte, mientras explora temas como la identidad, el deseo, la vulnerabilidad emocional y la dificultad de conciliar el éxito profesional con la vida privada.
Reparto de Más que rivales
Uno de los aspectos más destacados de la producción es su elenco, encabezado por dos actores que interpretan a los jugadores protagonistas. El reparto de "Más que rivales" está integrado por:
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Hudson Williams como Shane Hollander, una de las grandes figuras del hockey profesional.
Connor Storrie como Ilya Rozanov, el jugador ruso que mantiene una intensa rivalidad con Shane.
François Arnaud como Scott Hunter.
Christina Chang como Yuna Hollander, la madre de Shane.
Dylan Walsh como David Hollander, el padre de Shane.
Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.
Sophie Nélisse como Rose Landry.
La química entre Hudson Williams y Connor Storrie es uno de los elementos centrales de la ficción, especialmente por la evolución de sus personajes y la manera en que pasan de una rivalidad pública a construir un vínculo emocional cada vez más profundo.
La serie también recibió comentarios positivos por parte de la crítica. Según los datos difundidos durante sus primeros meses de circulación, alcanzó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, sobre la base de 22 reseñas profesionales.
Trailer de Más que rivales
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