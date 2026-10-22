Éxito en HBO Max: la serie que se estrenó hace unos meses y es una de las mas vistas

A lo largo de aproximadamente una década, los protagonistas deben enfrentar las presiones de sus carreras, las expectativas de sus entornos y el temor a las consecuencias que podría tener hacer pública su relación.

La serie combina romance, drama y deporte, mientras explora temas como la identidad, el deseo, la vulnerabilidad emocional y la dificultad de conciliar el éxito profesional con la vida privada.

Reparto de Más que rivales

Uno de los aspectos más destacados de la producción es su elenco, encabezado por dos actores que interpretan a los jugadores protagonistas. El reparto de "Más que rivales" está integrado por:

Hudson Williams como Shane Hollander, una de las grandes figuras del hockey profesional.

Connor Storrie como Ilya Rozanov, el jugador ruso que mantiene una intensa rivalidad con Shane.

François Arnaud como Scott Hunter.

Christina Chang como Yuna Hollander, la madre de Shane.

Dylan Walsh como David Hollander, el padre de Shane.

Ksenia Daniela Kharlamova como Svetlana Vetrova.

Sophie Nélisse como Rose Landry.

La química entre Hudson Williams y Connor Storrie es uno de los elementos centrales de la ficción, especialmente por la evolución de sus personajes y la manera en que pasan de una rivalidad pública a construir un vínculo emocional cada vez más profundo.

La serie también recibió comentarios positivos por parte de la crítica. Según los datos difundidos durante sus primeros meses de circulación, alcanzó un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, sobre la base de 22 reseñas profesionales.

Trailer de Más que rivales