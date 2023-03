La dramática revelación de una de las víctimas de Fabián Gianola: "Quedé embarazada"

Al escuchar su relato, la panelista Angie Balbiani le consultó: "¿Vos estuviste embarazada de Fabián Gianola?", a lo que Meneses respondió: "Si, estuve embarazada de Fabián Gianola, es verdad. Eso no significa que haya llegado a término el embarazo, yo perdí muchos embarazos".

fabian gianola

Y agregó: "No me quiero meter en un problema porque hay gente que está sufriendo con todo esto. Mi hija tiene problemas cardíacos graves".

En tal sentido, Fernanda Meneses manifestó: "cuando pasan los hechos que pasaron, que fue la violación que yo me di cuenta tiempo después, me tocó la vagina delante de muchas personas, fui llorando a maquillaje. La maquilladora de Canal 9 fue testigo de eso, y ellas me dijeron que no era la primera vez. La gente tiene miedo y entiendo".

"Lo había borrado de mi mente, hoy a mis 46 años no voy a seguir siendo víctima de Gianola. Yo me quedé sin trabajo y vendí bolitas de fraile amasadas por mí. Yo a él no le deseo que se quede sin trabajo eh, no".