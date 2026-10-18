Fito Páez frenó su recital en Córdoba para que asistan a una joven y volvió a cuestionar a la seguridad

Indignado por la rigidez del operativo, el autor de Circo Beat caminó hacia el frente del escenario y encaró sin filtro a los efectivos encargados del control.

El exabrupto en el micrófono y la reacción de la gente

“Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, soltó el rosarino sin ocultar la bronca. La escena, captada por varios celulares y difundida en redes sociales, provocó una ovación inmediata de las primeras filas.

Lejos de dejar enfriar el reclamo, Páez miró a sus fans y los instó a no acatar las órdenes del personal del lugar: “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”. De acuerdo con el testimonio de algunos presentes, el enojo del cantante llegó al punto de revolear un micrófono contra las tablas del escenario antes de retomar la música.

A pesar del cruce y la sorpresiva interrupción, la situación no pasó a mayores y Fito pudo completar la lista de temas programada con total normalidad.

La postura de Fito frente al poder

El exabrupto no resulta ajeno a la carrera del artista. Desde su irrupción en la escena del rock nacional en la década de 1980, el compositor rosarino ha mantenido una postura explícita sobre la libertad de expresión, la memoria y el rechazo al control policial sobre la cultura joven. Para Páez, la música popular siempre fue un espacio de resistencia colectiva.