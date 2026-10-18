Fito Páez frenó su recital en Córdoba para que asistan a una joven y volvió a cuestionar a la seguridad
El músico advirtió que una espectadora se había desmayado y paró el show para que la pudieran asistir.
Fito Páez interrumpió su presentación en Córdoba al advertir que una joven del público se había descompensado y pidió que la asistieran, mientras cuestionó la demora del operativo de seguridad.
El episodio ocurrió cuando el artista notó que la espectadora necesitaba atención médica entre la multitud, por lo que pidió detener la música para que pudieran asistirla. Ante la falta de una respuesta inmediata, manifestó su enojo y preguntó desde el escenario: "¿Alguien de seguridad piensa hacer algo?".
Una vez que la joven recibió atención médica, retomó la palabra para destacar el comportamiento del público y reflexionar sobre lo ocurrido: "Muy importante la civilidad. Estoy harto de la gente del espectáculo. Esto es una ceremonia", expresó.
"Ella es más importante que la música", manifestó Fito Páez, al explicar su decisión de interrumpir momentáneamente el show.
Fito Páez paró un recital para cruzar a los de seguridad: "No quiero volver a sentir los 70 en mi país"
En medio del recital de Fito Páez en Mar del Plata, lo que prometía ser una fiesta de música y nostalgia, tuvo un paréntesis de pura tensión. En medio de su presentación, el rosarino decidió parar el show al notar una situación que venía molestándolo desde el escenario: los empleados de seguridad no paraban de pedirle a la multitud que se mantuviera en sus asientos.
Indignado por la rigidez del operativo, el autor de Circo Beat caminó hacia el frente del escenario y encaró sin filtro a los efectivos encargados del control.
El exabrupto en el micrófono y la reacción de la gente
“Me tienen los h... llenos, man. Con tanto odio, tanta mier... y tanta cara de or... y de policía, loco. Se terminó eso. No existe más”, soltó el rosarino sin ocultar la bronca. La escena, captada por varios celulares y difundida en redes sociales, provocó una ovación inmediata de las primeras filas.
Lejos de dejar enfriar el reclamo, Páez miró a sus fans y los instó a no acatar las órdenes del personal del lugar: “No se dejen avasallar. Párense ustedes también”. De acuerdo con el testimonio de algunos presentes, el enojo del cantante llegó al punto de revolear un micrófono contra las tablas del escenario antes de retomar la música.
A pesar del cruce y la sorpresiva interrupción, la situación no pasó a mayores y Fito pudo completar la lista de temas programada con total normalidad.
La postura de Fito frente al poder
El exabrupto no resulta ajeno a la carrera del artista. Desde su irrupción en la escena del rock nacional en la década de 1980, el compositor rosarino ha mantenido una postura explícita sobre la libertad de expresión, la memoria y el rechazo al control policial sobre la cultura joven. Para Páez, la música popular siempre fue un espacio de resistencia colectiva.
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