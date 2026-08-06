Fito Páez marchó en Bariloche contra la Ley de Propiedad Privada: "La Argentina no se vende, man"

El autor de El amor después del amor publicó un mensaje en sus redes sociales donde dejó en clara su postura frente a las reformas orientadas a la venta y concentración de tierras rurales: "Bueno, acá en la marcha en Bariloche. Ahora vamos a esperar a la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos al centro cívico, con Juani y Diego acá. La rgentina no se vende, man, ¿tan difícil es entender?", indicó.