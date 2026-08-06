Fito Páez marchó en Bariloche contra la Ley de Propiedad Privada: "La Argentina no se vende, man"
Tras sumarse a la movilización en la Patagonia, Fito Páez compartió un video en redes sociales, mostrando su rechazo al proyecto libertario.
Bariloche se convirtió en uno de los puntos federales con mayor repercusión durante la jornada de protestas contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Allí, la movilización popular contó con la presencia inesperada de Fito Páez, quien marchó junto a vecinos, comunidades originarias y agrupaciones sociales.
El músico rosarino se encuentra desde hace una semana en la ciudad cordillerana ensayando los shows que brindará en septiembre en el Teatro Real de Madrid. Sin embargo, interrumpió su agenda para sumarse a la convocatoria local que partió desde la intersección de las calles Onelli y Moreno y avanzó hacia el Centro Cívico.
Fito Páez marchó en Bariloche contra la Ley de Propiedad Privada: "La Argentina no se vende, man"
El autor de El amor después del amor publicó un mensaje en sus redes sociales donde dejó en clara su postura frente a las reformas orientadas a la venta y concentración de tierras rurales: "Bueno, acá en la marcha en Bariloche. Ahora vamos a esperar a la columna que viene del otro lado y vamos a ir todos al centro cívico, con Juani y Diego acá. La rgentina no se vende, man, ¿tan difícil es entender?", indicó.
Fito Páez, con perfil bajo en Bariloche
Según relataron los propios manifestantes, la intención de Páez fue acompañar el reclamo de forma discreta para evitar centrar las miradas en su figura.
Al llegar al inicio de la columna, el artista solicitó de manera cordial que no le tomaran fotos ni videos, buscando que el protagonismo permaneciera enfocado exclusivamente en las consignas de la marcha.
La participación de Fito en la Patagonia sumó un contrapunto federal a la multitudinaria concentración que en paralelo tuvo lugar frente al Congreso de la Nación, consolidando el rechazo del sector cultural hacia la iniciativa parlamentaria impulsada por el oficialismo.
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