"Cualquier cosa": Fito Páez le contó a Mario Pergolini cuál es el vínculo que tiene con Sofía Gala
Durante una distendida charla televisiva, Fito Páez habló a fondo sobre su relación con Sofía Gala y desactivó las versiones de romance.
El reconocido músico Fito Páez estuvo como invitado en el programa Otro día perdido y sorprendió con sus revelaciones. En un mano a mano íntimo con Mario Pergolini, el cantante repasó su carrera, cantó al piano y enfrentó abiertamente las insistentes versiones que lo vinculaban sentimentalmente con la actriz Sofía Gala.
Qué dijo Fito Páez sobre los rumores con Sofía Gala
Durante la entrevista por la pantalla de El Trece, el conductor puso la lupa sobre el vínculo del compositor rosarino con sus antiguas parejas. “Es muy raro cómo hablás de tus exmujeres, con alguna tenés que estar mal. No puede ser”, lanzó Pergolini con tono bromista. Fito, lejos de polemizar, optó por la mesura: “Pasaron muchos años igual. Es un tema que prefiero no tocar. Las cosas se mueven, la vida cambia, pasan muchas cosas”.
A partir de allí, la charla derivó en el mito urbano que creció en las redes sobre su supuesta relación amorosa con la hija de Moria Casán. El músico no esquivó el tema y fue tajante: “Es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofía Gala, que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi, ella tuvo que salir a explicar y estuvo bien. No la jodan”.
Pergolini acotó que la constante presencia de ambos en distintos eventos alimentó las especulaciones de la prensa del corazón. Sin embargo, el artista cerró el debate con una definición afectuosa y sincera sobre la actriz: “Somos amigos, después puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos y eso también está bueno”.
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