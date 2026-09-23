"Cualquier cosa": Fito Páez le contó a Mario Pergolini cuál es el vínculo que tiene con Sofía Gala

A partir de allí, la charla derivó en el mito urbano que creció en las redes sobre su supuesta relación amorosa con la hija de Moria Casán. El músico no esquivó el tema y fue tajante: “Es como el imaginario popular. Es como el romance que nos armaron con Sofía Gala, que empezaron a hablar de eso. Pobre Sofi, ella tuvo que salir a explicar y estuvo bien. No la jodan”.