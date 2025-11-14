Furia, reproches cruzados y viejas heridas abiertas: estalló la pelea entre los primos Fort
Un posteo de Marta desató una cadena de reacciones y dejó expuesta la fractura total en el clan chocolatero.
En la ya compleja trama de vínculos que rodea a la familia Fort, una nueva interna volvió a irrumpir en la escena mediática con la potencia de un escándalo anunciado. Lo que al principio parecía un desahogo emocional de Marta Fort terminó activando un efecto dominó que arrastró a John y Thomas —los hijos de Jorge Fort— y concluyó con una réplica durísima de Macarena Fort Antoniali, heredera directa de Eduardo Fort.
Viejos resentimientos, disputas por la empresa, diferencias generacionales y heridas que nunca cerraron volvieron a quedar expuestos de manera pública, tal como ha ocurrido en otras etapas turbulentas de esta mediática familia. El disparador fue un mensaje que Martita, hija del inolvidable Ricardo Fort, compartió en sus redes y que condensó lo que viene sintiendo desde hace tiempo respecto a los vínculos intrafamiliares.
Allí, en un tono íntimo y alejado del glamour que solía acompañar a su padre, escribió: “Es inevitable para mí no sentirme en soledad y triste cuando, dentro de mi propia familia, la única que me quedó y en la que tendría que encontrar complicidad, hay personas que no quieren verme crecer”. Luego profundizó ese diagnóstico afectivo con otra sentencia aún más contundente: “Cuando eso pasa, no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape”.
Sus palabras, potentes y viscerales, reactivaron un tablero familiar ya marcado por tensiones históricas en torno a la conducción de la empresa Felfort, la herencia y las decisiones empresariales. La primera respuesta no vino de Eduardo —actual presidente de la compañía— sino de sus sobrinos. John y Thomas, que desde hace tiempo mantienen diferencias abiertas con su tío, tomaron el mensaje de Marta como un punto para volver a plantear su propia situación.
En diálogo con A la Tarde (América), los hermanos repasaron cómo fue su salida del negocio que manejó la familia durante décadas. Thomas no dudó en calificar su retiro tras 17 años de trabajo con una frase que golpeó de lleno: “La situación es tétrica, realmente”. Según su versión, el clima puertas adentro se volvió imposible de sostener, con maltratos y un nivel de conflictividad que, dijo, “no tenía retorno”.
John, por su parte, sumó un hecho que para él marcó un antes y un después: relató que cuando su padre le propuso regresar a la empresa, la respuesta fue un telegrama de despido. “A la semana que se enteró mi tío que me iba a reincorporar, me mandó un telegrama de despido firmado por el presidente”, recordó, subrayando que pese a todo el apellido Fort “sigue siendo de la familia”. Ambos insistieron en que el quiebre con Eduardo no tiene marcha atrás y que hoy están decididos a sostener su emprendimiento alimenticio por fuera de la estructura tradicional del clan.
Mientras avanzaban con sus relatos, Thomas aprovechó para empatizar parcialmente con lo que expresó Marta, aunque se despegó del conflicto puntual entre ella y Eduardo. “Hay muchos celos, muchos enfrentamientos, mucha codicia y ambición”, dijo, describiendo un ambiente que -según él- se repite cada cierto tiempo, casi como una especie de patrón que atraviesa varias generaciones de la familia.
La réplica más fuerte llegó horas después de la mano de Macarena Fort Antoniali, hija de Eduardo y una de las figuras más cercanas al manejo diario de la empresa. A través de sus redes, respondió con firmeza a los comentarios que comenzaron a multiplicarse. “Nadie me obligó a nada, a mí no me llenan la cabeza ni me manipulan”, señaló, marcando una posición tajante respecto a las acusaciones históricas que apuntan a su padre.
Luego profundizó el corte definitivo con sus primos: “Con el tiempo demostraste lo que sos. Y decidí cortar lazos porque claramente no compartimos los mismos valores”. Y cerró con una frase que terminó de ponerle temperatura a la interna: “Sigan tratando de ser famosos. Ya no saben de dónde colgarse”.
