Furia, reproches cruzados y viejas heridas abiertas: estalló la pelea entre los primos Fort

John, por su parte, sumó un hecho que para él marcó un antes y un después: relató que cuando su padre le propuso regresar a la empresa, la respuesta fue un telegrama de despido. “A la semana que se enteró mi tío que me iba a reincorporar, me mandó un telegrama de despido firmado por el presidente”, recordó, subrayando que pese a todo el apellido Fort “sigue siendo de la familia”. Ambos insistieron en que el quiebre con Eduardo no tiene marcha atrás y que hoy están decididos a sostener su emprendimiento alimenticio por fuera de la estructura tradicional del clan.

Mientras avanzaban con sus relatos, Thomas aprovechó para empatizar parcialmente con lo que expresó Marta, aunque se despegó del conflicto puntual entre ella y Eduardo. “Hay muchos celos, muchos enfrentamientos, mucha codicia y ambición”, dijo, describiendo un ambiente que -según él- se repite cada cierto tiempo, casi como una especie de patrón que atraviesa varias generaciones de la familia.

La réplica más fuerte llegó horas después de la mano de Macarena Fort Antoniali, hija de Eduardo y una de las figuras más cercanas al manejo diario de la empresa. A través de sus redes, respondió con firmeza a los comentarios que comenzaron a multiplicarse. “Nadie me obligó a nada, a mí no me llenan la cabeza ni me manipulan”, señaló, marcando una posición tajante respecto a las acusaciones históricas que apuntan a su padre.

Luego profundizó el corte definitivo con sus primos: “Con el tiempo demostraste lo que sos. Y decidí cortar lazos porque claramente no compartimos los mismos valores”. Y cerró con una frase que terminó de ponerle temperatura a la interna: “Sigan tratando de ser famosos. Ya no saben de dónde colgarse”.