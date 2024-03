"Godzilla y Kong: el nuevo imperio" se convierte en la mejor película del universo de titanes

A pesar de que mi género predilecto sin dudas es el romance y no soy fanática de ver a dos mutantes peleando entre sí, "Godzilla y Kong: el nuevo imperio" supo sorprenderme con creces. Las primeras películas de ambos, por separado y juntos, me parecieron tan escuetas de fuerza que nunca logré entender cómo podían ser las más vistas a los momentos de sus lanzamientos. Sin embargo, con esta nueva entrega que ya está disponible en todos los cines de Argentina, no sólo entendí la historia y el desarrollo de cada protagonista, sino que además me vi sorprendida por unas escenas de acción atrapantes y creíbles.