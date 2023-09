Got Talent Argentina: el baile improvisado del Himno que se llevó el botón dorado

Al término del baile, Florencia Peña le consultó si se trataba de una coreografía a lo que el bailarín respondió: “Simplemente salí a sentir el Himno. Fue una improvisación”.

“Decidí ser genuino con lo que me estaba pasando hoy y dejar que la música me atravesara”, expresó Figueroa.

Got Talent Argentina Himno- Facundo Figueroa

A su tiempo, Emir Abdul le dijo: “No sé con qué me vendrás en la siguiente etapa, pero sé que naciste para ser artista, sin dudas”, y luego, mirando al resto del jurado, aseguró: “Realmente les digo que, si llega a pasar, él va a hacer cosas que los va a dejar a todos boca abierta, porque esto no es nada. Él dijo 'voy a improvisar’ e hizo un freestyle con el Himno. Mandejándolo como manejó, prepárense, es lo único que les puedo decir. Felicitaciones por tu talento”.

El bailarín no pudo contener sus lágrimas y recibió el abrazo de todo el jurado mientras les expresaba muy emocionado: “Muchas gracias, no saben cuánto les agradezco esto, gracias por el tiempo de mirarme”.

Acto seguido, Emir Abdul presionó el “botón dorado” que le permitió al bailarín tucumano el paso directo a la semifinal del concurso de talento.