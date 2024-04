Gran Hermano: tenso cruce entre Eliana Guercio y Ceferino Reato

La reacción de Guercio no se hizo esperar, defendiéndose con vehemencia. "No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto", manifestó Guercio.

“No te voy a permitir que me vuelvas a faltar el respeto nunca más tratándome de misógina”, aseguró la panelista. “No, no lo soy. No te lo voy a permitir. No te conozco para nada. Es la primera vez que te veo en mi vida acá, y no te voy a permitir que te pongas en la atribución de faltarme el respeto”, disparó Guercio.

Reato insistió, provocando una escalada en la tensión entre ambos. “Sos misógina. Odiás a las mujeres, Nada más. Y no te pongas como monjita que vos decís cosas terribles de mí y yo lo tomo como es”, reprochó el periodista.

“La semana pasada estuviste muy agresiva con Sol (Pérez) y conmigo. A mí no me gustan las monjitas”, insistió Reato. “Yo no soy ninguna monjita”, respondió ella. “Si vos querés ser agresiva conmigo, bancate también mi respuesta”, volvió Reato.

cruce guersio reato