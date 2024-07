Traición en Gran Hermano: cómo fue la charla entre la Tora Villar con el Conejo sobre Nacho Castañares y Coti Romero

¿Traición en Gran Hermano?

“Ustedes saben que hace unos días Coti Romero y Nacho Castañares han decidido confirmar su romance con distintas postales, romance que yo te confirmé hace meses acá sentado en esta silla”, afirmó el periodista.

“‘No hacía falta semejante traición’ es lo que piensan según me han contado Lucila y Alexis de lo que pasó. Incluso alguien me dijo que la Tora y Alexis han charlado sobre esto, a mi me cuentan de una conversación interna contando sus sensaciones de esto”, agregó Etchegoyen.

“Un poco lo que ellos piensan es que con la cantidad de habitantes que tiene el país, justo se ponen de novios ellos que fueron pareja nuestra. Innecesario los encuentros sexuales e innecesario ahora este noviazgo que seguramente durará dos días. Me da la sensación a mí que el Conejo y La Tora no les desean lo mejor a sus ex y a mí me han dicho que tienen hasta sospechas de infidelidad, sospechas que las tendrán siempre porque nunca encontraron una prueba”, contó el periodista.

“Seguramente esto lo van a desmentir pero es el dato que me dan. La charla fue por WhatsApp cuando todo esto salió a la luz, no hubo llamada sino mensajes de audio solamente”, concluyó.