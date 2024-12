Griselda Siciliani rompió el silencio tras la grave acusación de Sabrina Rojas por Luciano Castro

griselda siccioliani

"La intimidad de cada uno es de cada uno, y todos somos libres de hacer y decir lo que querramos, tratando de no lastimar a alguien, ser respetuosos y amables", continuó Siciliani en la misma línea. Por su parte, también reflexionó: "Yo soy partidaria de disfrutar y pasarla bien. Tenemos unas vidas re lindas todos".

Aunque, por si esto fuera poco, la actriz después hizo referencia a su relación y a los planes a futuro que tiene con Luciano Castro: “Yo en general no proyecto mucho. Me gusta vivir la vida libremente y divertirme”, dijo. “Estamos contentos. La pasamos bien”, sintetizó el fogoso romance.

Luego, en lo que respecta a las ex parejas de Castro, Siciliani no tuvo tapujos al diferenciarse de Rojas y Vigna: “Yo creo que todos son libres de decir lo que quieran. Yo tengo mi manera que es hablar de mis cosas, tratando de ser lo más amable y menos aburrida posible. Entiendo que sería más picante de otra forma, pero no me sale”, expresó.