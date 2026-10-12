Intentaron estafar al papá de Alejandra Maglietti y su respuesta descolocó al delincuente
La panelista alertó a sus seguidores sobre una persona que se hizo pasar por su hermana Giuliana para solicitar una transferencia de dinero.
Alejandra Maglietti compartió en sus redes sociales una situación que vivió su familia y que pudo terminar en una estafa virtual. La modelo y panelista reveló que una persona intentó engañar a su papá haciéndose pasar por su hermana Giuliana para pedirle dinero mediante una transferencia bancaria.
La maniobra quedó expuesta cuando el hombre recibió un mensaje desde un número telefónico desconocido. La persona que estaba detrás del contacto le aseguró que había tenido un inconveniente con su celular y que necesitaba utilizar otra línea de manera temporal. Sin embargo, el padre de Maglietti detectó rápidamente que había algo extraño en la conversación y evitó caer en el engaño.
La propia Alejandra fue quien decidió mostrar lo ocurrido a través de sus historias de Instagram. Junto a una captura del número desde el que se había iniciado el contacto, advirtió a sus seguidores sobre la modalidad utilizada por los delincuentes. “Están pidiendo plata con este teléfono haciéndose pasar por mi hermana”, escribió la panelista para alertar sobre el intento de suplantación de identidad.
La publicación permitió conocer cómo se había desarrollado el intercambio y cuál fue la reacción del hombre cuando recibió el pedido de dinero. Lejos de seguir las instrucciones del supuesto familiar, decidió responder con una frase que dejó en evidencia que no creía en la identidad de quien le escribía.
El mensaje del supuesto familiar y el pedido de transferencia
En las capturas que difundió Maglietti se observa que el estafador intentó justificar el uso de un número diferente con el argumento de que el celular de Giuliana se encontraba en reparación. “Hola pa, se me rompió mi celular voy a estar usando este número mientras”, decía el mensaje enviado al hombre.
A continuación, la persona avanzó con el pedido económico y explicó que necesitaba pagar el arreglo del dispositivo, pero que no podía acceder a sus cuentas porque estaban en el teléfono dañado. “Necesito pedirte un favor. Traje mi celular a arreglar y tengo que pagar el arreglo y tengo mis cuentas en el celu roto, me prestás transferencia?”, continuó el mensaje.
La estrategia buscaba generar confianza a partir de un supuesto problema cotidiano y una necesidad económica inmediata. Al presentarse como una hija que necesitaba ayuda, el delincuente intentaba conseguir que la víctima enviara dinero sin verificar previamente quién estaba del otro lado de la conversación.
Sin embargo, el plan no funcionó. El padre de Alejandra advirtió que la forma de escribir no coincidía con la que esperaba de su hija y decidió responder sin rodeos. “No seas tan burra. Mi hija no escribe así”, contestó. La frase fue suficiente para dejar en claro que había detectado la maniobra.
La reacción de Alejandra Maglietti ante la respuesta de su papá
La panelista compartió el intercambio con una mezcla de sorpresa y humor. Al publicar la captura de pantalla, acompañó la conversación con un comentario irónico sobre la manera en que su papá había enfrentado al supuesto estafador. “Mi viejo contestándole al intento de estafador”, escribió Maglietti junto a la imagen.
La reacción del hombre se convirtió en el detalle más llamativo de la historia, ya que permitió mostrar cómo una sospecha sencilla puede resultar decisiva frente a un intento de fraude. En este caso, la diferencia en la manera de escribir fue suficiente para que no confiara en el mensaje recibido.
Además de exhibir el número telefónico utilizado para el contacto, Alejandra aprovechó la publicación para plantear una reflexión sobre la frecuencia con la que aparecen este tipo de engaños y las distintas reacciones que generan entre las personas. “¿Qué nos produce esto? ¿Bronca? ¿Gracia? ¿Indiferencia?”, preguntó a sus seguidores.
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