Intentaron estafar al papá de Alejandra Maglietti y su respuesta descolocó al delincuente

A continuación, la persona avanzó con el pedido económico y explicó que necesitaba pagar el arreglo del dispositivo, pero que no podía acceder a sus cuentas porque estaban en el teléfono dañado. “Necesito pedirte un favor. Traje mi celular a arreglar y tengo que pagar el arreglo y tengo mis cuentas en el celu roto, me prestás transferencia?”, continuó el mensaje.

La estrategia buscaba generar confianza a partir de un supuesto problema cotidiano y una necesidad económica inmediata. Al presentarse como una hija que necesitaba ayuda, el delincuente intentaba conseguir que la víctima enviara dinero sin verificar previamente quién estaba del otro lado de la conversación.

Sin embargo, el plan no funcionó. El padre de Alejandra advirtió que la forma de escribir no coincidía con la que esperaba de su hija y decidió responder sin rodeos. “No seas tan burra. Mi hija no escribe así”, contestó. La frase fue suficiente para dejar en claro que había detectado la maniobra.

La reacción de Alejandra Maglietti ante la respuesta de su papá

La panelista compartió el intercambio con una mezcla de sorpresa y humor. Al publicar la captura de pantalla, acompañó la conversación con un comentario irónico sobre la manera en que su papá había enfrentado al supuesto estafador. “Mi viejo contestándole al intento de estafador”, escribió Maglietti junto a la imagen.

La reacción del hombre se convirtió en el detalle más llamativo de la historia, ya que permitió mostrar cómo una sospecha sencilla puede resultar decisiva frente a un intento de fraude. En este caso, la diferencia en la manera de escribir fue suficiente para que no confiara en el mensaje recibido.

Además de exhibir el número telefónico utilizado para el contacto, Alejandra aprovechó la publicación para plantear una reflexión sobre la frecuencia con la que aparecen este tipo de engaños y las distintas reacciones que generan entre las personas. “¿Qué nos produce esto? ¿Bronca? ¿Gracia? ¿Indiferencia?”, preguntó a sus seguidores.