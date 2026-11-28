Alejandra Maglietti recordó su pasado y reveló los sacrificios que hizo para bajar de peso
Alejandra Maglietti se refirió a los ideales de belleza que circulan en las redes sociales y advirtió sobre su impacto.
Alejandra Maglietti generó repercusión en las redes sociales al compartir una fotografía de hace algunos años, en la que se la ve con el abdomen muy definido. Sin embargo, la intención de la publicación no fue mostrar su apariencia física de aquel entonces, sino contar qué había detrás de esa imagen y cuáles fueron las exigencias que atravesó para alcanzar ese resultado.
El posteo se dio en la previa de la llegada del verano, una época en la que suelen multiplicarse las fotografías de cuerpos considerados “perfectos” en las plataformas digitales. Maglietti explicó que recurrió a la inteligencia artificial para mejorar la calidad de aquella foto antigua y que el resultado le provocó una sensación inesperada: “Me veo y no me reconozco”.
El costo que había detrás de su figura
Al observar la imagen, la abogada recordó las restricciones y los métodos a los que recurría para conseguir y sostener ese aspecto físico. En ese sentido, fue contundente al describir lo difícil que resultaba alcanzar esos objetivos: “Me acuerdo de la cantidad de dietas y cosas que tomaba para llegar a ese abdomen, posta que prácticamente es imposible sin pasarla re mal”, escribió.
También señaló que existen personas con una predisposición genética que les permite conseguir resultados similares sin atravesar las mismas exigencias, aunque aclaró que se trata de “una excepción”.
Para ilustrar cómo era su alimentación y preparación física en aquella etapa, enumeró algunos de los hábitos que seguía: “Agua, pollo y huevo más un entrenamiento agotador constante más algún ayudín poco saludable”.
La advertencia de Maglietti sobre las redes sociales
A través de su reflexión, la panelista buscó poner en discusión las imágenes que circulan en internet y las expectativas que pueden generar en quienes las observan. Su intención fue remarcar que detrás de determinadas apariencias puede haber prácticas extremas que no siempre se muestran públicamente.
En ese contexto, dejó una advertencia para sus seguidores y cuestionó la idea de que esos resultados puedan conseguirse simplemente llevando una alimentación variada: “Por eso no se dejen engañar por las redes; con una dieta comiendo de todo no se llega a resultados tan extremos”, concluyó.
La publicación recibió numerosos comentarios de usuarios que destacaron la honestidad de Maglietti y valoraron que compartiera una experiencia personal para mostrar una realidad que muchas veces queda oculta detrás de las fotografías que se viralizan.
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