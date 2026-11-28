La advertencia de Maglietti sobre las redes sociales

A través de su reflexión, la panelista buscó poner en discusión las imágenes que circulan en internet y las expectativas que pueden generar en quienes las observan. Su intención fue remarcar que detrás de determinadas apariencias puede haber prácticas extremas que no siempre se muestran públicamente.

En ese contexto, dejó una advertencia para sus seguidores y cuestionó la idea de que esos resultados puedan conseguirse simplemente llevando una alimentación variada: “Por eso no se dejen engañar por las redes; con una dieta comiendo de todo no se llega a resultados tan extremos”, concluyó.

La publicación recibió numerosos comentarios de usuarios que destacaron la honestidad de Maglietti y valoraron que compartiera una experiencia personal para mostrar una realidad que muchas veces queda oculta detrás de las fotografías que se viralizan.