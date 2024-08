Daniela, la exnovia de Javier Milei, felicitó a Yuyito González por su relación

Pero ahora, Yuyito González sorprendió a sus seguidores al invitar a Daniela Mori, ex novia de Javier Milei a su programa y con quien habló de su relación. Si bien, por el momento, no hay confirmación de romance, desde "Empezar el día", programa de Ciudad Magazine que conduce la ex vedette, ambas hablaron al respecto y hasta Daniela le brindó algunos halagos.