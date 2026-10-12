Jésica Cirio fue mamá por segunda vez: cómo se llama su primer hijo con Nicolás Trombino

Cómo comenzó la historia de amor entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino

La historia de amor entre Jésica Cirio y Nicolás Trombino se mantuvo siempre bajo un perfil muy reservado y lejos de la exposición mediática.

Comenzaron a salir a finales de 2025 de manera discreta, manteniendo el vínculo dentro del ámbito íntimo y familiar. Pocos meses después de iniciar la relación, en abril de 2026, la conductora hizo público que estaba esperando un hijo junto al empresario. Ella misma definió la noticia como una linda sorpresa que llegó de forma inesperada a sus vidas.

Para transitar esta nueva etapa con tranquilidad, Cirio decidió alejarse de las cámaras, viviendo el noviazgo y el embarazo de forma privada hasta la llegada de su bebé.