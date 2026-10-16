Josefina Lynch habló tras ser vinculada con la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Nunca hubo..."
La cantante y expareja de Joaquín Levinton publicó un descargo en redes tras quedar involucrada en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
El nombre de Josefina Lynch quedó envuelto en las versiones que surgieron tras la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Ante las especulaciones que la vincularon con el final de la pareja, la cantante y expareja de Joaquín Levinton decidió publicar un comunicado para desmentir cualquier participación en la ruptura.
La polémica había comenzado con las versiones que apuntaban a la escritora Mariana Marx como una posible tercera en discordia. Más tarde, Josefina también quedó bajo la lupa y comenzaron a circular rumores sobre un supuesto vínculo sentimental con Ortega.
Cansada de las versiones, Lynch utilizó sus redes sociales para explicar cuál es su relación con el artista y rechazar las versiones que la involucraban en su vida privada.
"Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi".
En su mensaje, la cantante sostuvo que el contacto con Ortega está relacionado con una iniciativa artística y no con un romance. "Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando", sentenció.
También negó que entre ellos hubieran existido conversaciones íntimas o algún tipo de acercamiento amoroso. "Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", agregó.
La repercusión del caso, según expresó, le generó tristeza, especialmente porque la situación involucra a personas que atraviesan un momento personal complicado. "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil", manifestó.
Lejos de sumar nuevos capítulos a la controversia, Lynch aseguró que no piensa alimentar las versiones ni pronunciarse sobre cuestiones privadas de los involucrados. "Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros", insistió Josefina.
Para concluir, dejó un mensaje dirigido tanto a la expareja como a quienes difundieron los rumores. "Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz".
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