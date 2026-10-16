Josefina Lynch habló tras ser vinculada con la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Nunca hubo..."

También negó que entre ellos hubieran existido conversaciones íntimas o algún tipo de acercamiento amoroso. "Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", agregó.

La repercusión del caso, según expresó, le generó tristeza, especialmente porque la situación involucra a personas que atraviesan un momento personal complicado. "Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil", manifestó.

Lejos de sumar nuevos capítulos a la controversia, Lynch aseguró que no piensa alimentar las versiones ni pronunciarse sobre cuestiones privadas de los involucrados. "Por respeto a todos los involucrados, no tengo ninguna intención de alimentar especulaciones ni de opinar públicamente sobre la vida privada de otros", insistió Josefina.

Para concluir, dejó un mensaje dirigido tanto a la expareja como a quienes difundieron los rumores. "Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz".