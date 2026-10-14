Quién es Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

A partir de aquella experiencia, empezó a participar en campañas publicitarias para reconocidas marcas internacionales y formó parte de diferentes desfiles realizados en la Argentina. Sin embargo, sus intereses no estuvieron limitados a las pasarelas. Durante su adolescencia también participó en distintas producciones teatrales, experiencias que despertaron su interés por la actuación.

En paralelo, se destacó por su desempeño académico. En 2015 consiguió el puntaje más alto de la Argentina en el Examen A-Level de Arte y Diseño de Cambridge, logro por el que recibió el Certificado Internacional de Educación de Cambridge con reconocimiento al mérito.

Además de su formación artística, estudió Abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y se encuentra próxima a finalizar la carrera. En la actualidad, Lynch combina sus trabajos como modelo con su actividad musical. Es cantante, toca la guitarra y continúa desarrollando proyectos vinculados con ambas disciplinas.

Qué dijeron sobre el supuesto vínculo entre Josefina Lynch y Emanuel Ortega

El nombre de Josefina Lynch comenzó a circular con fuerza después de que Karina Iavícoli revelara en LAM (América) una serie de versiones relacionadas con el final de la historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Según explicó la periodista, el acercamiento entre la joven y el músico se habría producido por motivos laborales, cuando ella se contactó con él para realizar una grabación en su estudio.

Sin embargo, la situación habría tomado otro rumbo después de que la modelo descubriera determinados intercambios en el teléfono de su entonces pareja. “Prandi habría encontrado mensajes de una chica que es preciosa, tenemos fotos. Este es el detonante de la separación”, aseguró Iavícoli durante el programa.

La panelista también identificó públicamente a la artista y sostuvo que su presencia en el estudio de Ortega habría sido uno de los factores que provocaron la crisis. “El detonante del divorcio de Julieta Prandi es Josefina Lynch. Fue el viernes al estudio a grabar, canta muy bien”, afirmó.

De acuerdo con la información que presentó, el supuesto acercamiento no habría quedado limitado a aquella primera jornada de trabajo, ya que ambos habrían compartido otros encuentros durante los días siguientes. “Volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo terminó echando de la casa. Julieta Prandi lo echó a Emanuel”, relató la periodista.

Durante la conversación, Iavícoli también llamó la atención sobre las características físicas de Lynch y su parecido con la expareja del cantante. “Es Julieta Prandi más joven”, expresó al describir a la artista.