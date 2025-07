Juan Minujín y Jorgelina Aruzzi hablan de "Menem", lo nuevo de Prime Video: "Siempre estuve en las antípodas"

"La revolución productiva" y el "salariazo" fueron las dos promesas de Carlos Menem para su primera presidencia - asumida varios meses antes, el 8 de julio de 1989 -. Envuelto en una fórmula impensablemente ganadora del PJ con Duhalde, su discurso fue un encanto de un orador fascinante que terminó en un camino de frustración que a día de hoy ha dejado consecuencias en todos los aspectos de cada gobierno que lo sucedieron. "Si les decía lo que iba a hacer, no me hubieran votado" es hoy la frase más recordada del ex Presidente al que, próximamente, le podremos conocer hasta sus secretos más oscuros.