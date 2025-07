Julián Álvarez hizo "un gol" para revelar el género del bebé que están esperando con Emilia Ferrero

Apenas convirtió el gol, se produjo una explosión de humo celeste. Rápidamente, todos los presentes se mostraron muy emocionados y la joven pareja no pudo contener las lágrimas en medio de ese lindo momento.

En el posteo que hicieron en sus cuentas de Instagram, acompañaron las imágenes con la descripción: "Un arañita". Como era de esperarse, los likes y comentarios no tardaron en aparecer, ya que todos se mostraron muy contentos y apoyando el momento que están viviendo como familia.

julian alvarez

Julián Álvarez confirmó que será papá junto a Emilia Ferrero: "Estamos muy contentos"

En medio de su participación en el Mundial de Clubes 2025 con Atlético de Madrid, Julián Álvarez sorprendió a todos con una noticia personal muy especial: será padre por primera vez junto a su pareja, Emilia Ferrero. El anuncio se dio este jueves, durante una rueda de prensa previa al duelo ante Botafogo por la segunda fecha del Grupo B.

El delantero de 25 años, campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, confirmó el embarazo cuando un periodista de TyC Sports le consultó si pensaba festejar un posible gol en alusión a la paternidad. “Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, respondió con una sonrisa. Luego, agregó: “Gracias, estamos muy contentos”.