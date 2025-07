Juana Viale y una pregunta que descolocó a sus invitados en la mesaza

Tal es así que Vagoneta respondió: "Si. En el baúl del auto está permanentemente porque en diciembre hicimos 32". Una respuesta que causó la intriga de Juana Viale quien consultó: "¿32 qué?", "shows", respondió instintivamente Rodrigo sin imaginar la pregunta que llegaría de Viale luego. "¿En un día hiciste 32 shows?".

"No", aseguró divertido Rodrigo quien luego le explicó que hizo 32 shows durante todo el mes de diciembre. Aunque, claro, la insólita pregunta ya había generado las risas de todos sus invitados quienes no dudaron en hacerle chistes al respecto.

El reclamo de Esteban Prol a Juana Viale en vivo

Un momento desopilante se vivió en la última emisión de "Almorzando con Juana", cuando el actor Esteban Prol sorprendió a todos con un inesperado reclamo en vivo. Con un tono divertido, Prol señaló que no comprendía por qué uno de los invitados en la mesa tenía un plato distinto al del resto.

El comentario descolocó por completo a la conductora, Juana Viale, quien rápidamente solicitó la intervención de Jimena Monteverde, la cocinera del programa. Monteverde, con un dejo de intriga, explicó que el menú especial respondía a una necesidad particular de Rodrigo Vagoneta, otro de los invitados.

Fue entonces cuando el humorista tomó la palabra para aclarar la situación. Vagoneta explicó que debía seguir una dieta blanda debido a un tratamiento dental que está atravesando.

“Hay un reclamo. Todos tenemos el mismo plato menos Rodrigo”, dijo Prol, señalando la "disparidad" en la mesa. Monteverde, por su parte, comentó entre risas que “no lo quiero mandar al frente”, haciendo referencia al motivo detrás del menú especial.

Finalmente, Rodrigo Vagoneta detalló el porqué de su plato: “Yo tengo una dificultad porque estoy con un tratamiento en la boca, entonces tengo miedo que se me quede un diente. Si como una hamburguesa, está complicada. Entonces cuando me preguntaron si tenía alguna dificultad dije ‘yo como de todo, pero algo que no sea muy duro’”, explicó el humorista, desatando la risa y el entendimiento general en la mesa. Este curioso episodio, lejos de generar un problema, añadió un toque de humor y espontaneidad al programa.