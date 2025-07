Yanina Latorre asegura que uno de los perros de la China Suárez acaba de morir de forma trágica: "Qué raro..."

Tras recibir acusaciones de todo tipo, el propio Vicuña rompió el silencio en mensajes que le envió al conductor de LAM, Ángel de Brito, donde avisó que no iba a "hablar mal de la madre" de sus hijos.

Como si no fueran suficientes bombas en una jornada, la panelista del programa contó, en sus redes sociales, que Wet, uno de los perros de la China, murió recientemente de forma trágica.

"Me dicen que el perro de la China murió electrocutado hace unos días en la casa de los sueños... tiene cerco eléctrico. Qué locura todo", escribió Yanina. Con ironía, se preguntó: "¿Qué raro que no lo despidió en las redes, no?".

Semanas atrás, en una entrevista con La TV Pública, había contado su historia con Wet, un perro adulto que rescató de la calle, que curó y que se terminó quedando cuando no le encontraban un hogar.

"Estaba corriendo un día que diluviaba. Le vi como una bola que le colgaba de la cola, y estaba viejo, y lo llevamos y lo operamos. Lo íbamos a poner en adopción, pero es un perro muy viejito y nadie preguntaba por él. Y ahí está feliz, loa adoptamos y se quedó", relató entonces Suárez.

Más allá de la información brindada por Yanina Latorre, hasta el momento la China no confirmó el fallecimiento del animal.