Julio Iglesias y su esposa Miranda Rijnsburger declararán ante la Justicia por una millonaria demanda

El origen del conflicto de Julio Iglesias en Indian Creek

El demandante reclama la abultada cifra por su intermediación profesional en la venta de dos exclusivas parcelas ubicadas en la isla de Indian Creek, las cuales fueron adquiridas por un jeque árabe. El litigio, iniciado el 29 de agosto de 2025, sufrió múltiples retrasos y anulaciones debido a que los abogados de la pareja cuestionaron sistemáticamente la validez de las notificaciones judiciales intentando frenar el proceso.