Julio Iglesias y su esposa Miranda Rijnsburger declararán ante la Justicia por una millonaria demanda
El cantante Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger enfrentan un reclamo por casi seis millones de euros de un agente inmobiliario en Estados Unidos.
Este viernes 16 de octubre, Julio Iglesias y su mujer Miranda Rijnsburger deberán presentarse ante la Justicia en la ciudad de Miami. La declaración surge a raíz de una demanda presentada por el agente inmobiliario Evan Weiss, quien les exige el pago de millonarias comisiones atrasadas por operaciones de compraventa.
El origen del conflicto de Julio Iglesias en Indian Creek
El demandante reclama la abultada cifra por su intermediación profesional en la venta de dos exclusivas parcelas ubicadas en la isla de Indian Creek, las cuales fueron adquiridas por un jeque árabe. El litigio, iniciado el 29 de agosto de 2025, sufrió múltiples retrasos y anulaciones debido a que los abogados de la pareja cuestionaron sistemáticamente la validez de las notificaciones judiciales intentando frenar el proceso.
La zona de los terrenos en disputa es conocida popularmente como el "búnker de los multimillonarios". Esta exclusivísima isla privada cuenta con apenas 40 mansiones de ultra lujo y alberga como vecinos a magnates de la talla de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Ivanka Trump.
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