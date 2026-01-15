Qué dijeron las Trillizas de Oro tras las denuncias contra Julio Iglesias por abuso sexual: "Nunca vimos..."

Según el expediente que ya se encuentra en manos de las autoridades, las denunciantes alegan haber sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. El relato de las exempleadas es estremecedor, ya que no solo mencionan un acoso sexual constante, sino que también aluden a figuras legales de extrema gravedad, como la trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre. Estas acusaciones contrastan drásticamente con la caballerosidad que el cantante siempre proyectó en su carrera, dejando a la opinión pública a la espera de una resolución que determine la veracidad de estos testimonios.

