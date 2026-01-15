Qué dijeron las Trillizas de Oro tras las denuncias contra Julio Iglesias por abuso sexual: "Nunca vimos..."
Las hermanas, quienes trabajaron con el español en los años 70, detallaron cómo fue convivir con él e hicieron referencia a las denuncias.
El mundo del espectáculo continúa conmovido ante el complejo escenario judicial que enfrenta Julio Iglesias. El icónico cantante español, hoy de 82 años, se encuentra bajo la lupa debido a una serie de acusaciones por abuso y maltrato que han puesto en duda su histórica imagen de galán romántico. En este contexto de máxima tensión, surgieron voces que salieron en su defensa, siendo las de las Trillizas de Oro las más resonantes de las últimas horas.
María Emilia, María Eugenia y María Laura Rousse mantienen un vínculo histórico con el artista, ya que sus carreras profesionales despegaron de su mano cuando, siendo apenas adolescentes en 1978, se desempeñaron como sus coristas en giras internacionales. Ante el revuelo mediático por las denuncias de violencia sexual y agresiones físicas, las hermanas decidieron romper el silencio para marcar una clara distancia con las versiones que circulan sobre el ídolo.
A través de una breve pero contundente comunicación con el diario La Nación, dos de las integrantes del trío mediático fueron categóricas al recordar su etapa laboral junto al intérprete. "Mientras trabajábamos con Julio nunca vivimos nada de lo que se está diciendo de él en estos días. Por eso no queremos hacer ningún comentario sobre el tema", detallaron, dejando en claro que su experiencia personal no coincide con el oscuro relato que hoy atraviesa los tribunales españoles.
Esta postura de las Trillizas busca preservar la memoria de aquellos años de juventud en los que compartieron escenarios y viajes por el mundo. Al asegurar que nunca fueron testigos de comportamientos inapropiados, las artistas intentan blindar la figura del hombre que las catapultó a la fama, en un momento donde la reputación de Iglesias —conocido como "el cantante de las novias" y padre de ocho hijos— atraviesa su crisis más profunda.
A pesar del apoyo de sus antiguas colaboradoras, el frente judicial de Julio Iglesias es sumamente delicado. Las denuncias provienen de dos mujeres que formaron parte de su personal de confianza: una empleada doméstica y una fisioterapeuta que trabajaron en sus exclusivas residencias de las Bahamas y la República Dominicana.
Según el expediente que ya se encuentra en manos de las autoridades, las denunciantes alegan haber sido víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual. El relato de las exempleadas es estremecedor, ya que no solo mencionan un acoso sexual constante, sino que también aluden a figuras legales de extrema gravedad, como la trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre. Estas acusaciones contrastan drásticamente con la caballerosidad que el cantante siempre proyectó en su carrera, dejando a la opinión pública a la espera de una resolución que determine la veracidad de estos testimonios.
