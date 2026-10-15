La China Suárez reaccionó contra una mujer que la grabó comprando en Miami: "La diferencia es que yo..."

De acuerdo con su relato, Wanda se presentó en la vivienda junto a su pareja, Martín Migueles, y terminó llamando al 911.

Al referirse a la situación, Colosimo cuestionó duramente la conducta de su exyerno y manifestó su preocupación por el trato que, según ella, recibirían las niñas.

“No me sorprende nada de él, porque son demasiados actos violentos los que tiene con las nenas. Son violentadas y maltratadas en todo sentido”, expresó.

La madre de Wanda también aseguró que Icardi le había comunicado a su hija menor que tenía que dirigirse rápidamente al aeropuerto, ya que tenía previsto viajar a Disney junto a la China Suárez y los dos hijos más pequeños de la actriz, Magnolia y Amancio.

Hasta ese momento, la pareja no había publicado imágenes de su paso por el parque temático. Sin embargo, las fotos y los videos de la actriz durante su recorrido de compras por Miami ya circulaban en las redes sociales y habían generado repercusiones.