La fuerte decisión que tomó Benjamín Vicuña sobre los hijos que tuvo con la China Suárez

Por otro lado, al ser abordado por un cronista del ciclo "LAM" en la puerta del teatro, Vicuña se refirió al esquema de viajes constantes que realizará a España por la filmación de un largometraje y abordó la atención mediática sobre los menores. Al ser consultado por la sobreatención que reciben sus hijos, el actor reconoció: “A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante, y es lo único que me preocupa”.