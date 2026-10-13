La fuerte decisión que tomó Benjamín Vicuña sobre los hijos que tuvo con la China Suárez
tMauro Icardi y la China tendrían planeado un viaje que el actor habría aceptado con sus hijos, pero con una condición de por medio. Los detalles.
En medio de constantes repercusiones mediáticas, la China Suárez y Mauro Icardi tendrían planeada una escapada rumbo a los parques de Disney acompañados por sus respectivos hijos. Sin embargo, el itinerario enfrenta un aspecto determinante que condiciona el traslado de Francesca e Isabella, hijas del futbolista con Wanda Nara, debido a la falta de autorización judicial y materna para concretar el viaje.
La novedad fue revelada por la periodista Naiara Vecchio a través de su cuenta en la red social X, donde detalló que el deportista tenía intenciones de partir antes de obtener la resolución formal sobre la tenencia temporal de las menores: “Exclusivo: Mauro Icardi planea irse hoy con China Suárez y sus hijos a Disney, sin esperar la respuesta de mañana de Hagopian y #Wanda del permiso de sus hijas, a quienes tenía hasta 18/10”.
La exigencia escolar de Benjamín Vicuña y la preocupación por la exposición mediática
En relación a Magnolia y Amancio, fruto de la relación previa entre la actriz y Benjamín Vicuña, la periodista indicó que el artista chileno dio el visto bueno para la travesía. Pese a esto, la comunicadora remarcó la cláusula central impuesta por el actor para autorizar el traslado de los pequeños al exterior: “Vicuña aceptó el viaje con condición de que al regreso empiecen el colegio en Buenos Aires”.
Por otro lado, al ser abordado por un cronista del ciclo "LAM" en la puerta del teatro, Vicuña se refirió al esquema de viajes constantes que realizará a España por la filmación de un largometraje y abordó la atención mediática sobre los menores. Al ser consultado por la sobreatención que reciben sus hijos, el actor reconoció: “A veces me preocupa también tanta sobreatención sobre los chicos, ¿verdad? Que me preguntes tú, que me pregunten en la calle. Me parece que ellos están bien, que es lo más importante, y es lo único que me preocupa”.
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