La divertida anécdota entre Matías Bagnato y Juan José Campanella: "Estaba adentro de la casa"
En medio de la presentación de "La masacre de Flores", el sobreviviente y el cineasta mostraron su complicidad con una divertida anécdota.
La presentación oficial de la docuserie "La masacre de Flores" no solo estuvo dominada por la emoción y el recuerdo afectivo, sino que también dejó espacio para momentos distendidos y risas compartidas entre los protagonistas. Durante el evento realizado en las oficinas de Warner Bros., Matías Bagnato sorprendió al público y a la prensa al revelar una divertida e insólita anécdota ocurrida durante el proceso creativo junto al reconocido director Juan José Campanella.
El encuentro entre el único sobreviviente del incendio intencional provocado por Fructuoso Álvarez González y el galardonado cineasta se dio en el marco de las conversaciones preparatorias para estructurar el relato del proyecto audiovisual que se estrenará el próximo 22 de octubre en HBO Max. Si bien ambos mantenían un vínculo previo, nunca habían profundizado en el detalle minucioso del hecho trágico ocurrido hace más de tres décadas.
Según relató el propio Bagnato ante el auditorio, la reunión se extendió por un largo lapso donde repasaron punto por punto las vivencias familiares. Fue al cierre de esa intensa conversación cuando Campanella sorprendió a todos con una pregunta que desencadenó las carcajadas del equipo.
“Una vez, cuando nos sentamos a hablar con Juan, que yo le empiezo a contar en detalle justamente esto... Bueno, hace un montón, claro... pero nunca habíamos hablado profundamente”, comenzó rememorando el protagonista.
A continuación, detalló la insólita duda que le planteó el realizador cinematográfico tras la extensa charla: “Estuvimos hablando como, no sé, dos horas de todo y cuando terminamos, en un momento, me dice: 'Che, y vos ¿dónde estabas la noche esa?' y le digo: '¡Juan!'”.
Ante la desconcertante inquietud sobre su paradero la trágica noche de 1994, Bagnato tuvo que recordarle a Campanella un dato elemental de la cobertura mediática de la historia: “Le digo, yo fui el único que salió, yo estaba ahí adentro de la casa, entonces me dice: '¿Ah, estabas adentro de la casa?'”, concluyó entre risas la divertida infidencia contada por el protagonista en el panel.
El desopilante momento sirvió para graficar la química, la soltura y la confianza que se generó entre el equipo de producción y el propio Matías a la hora de encarar el rodaje de una producción de tres episodios de 45 minutos que busca poner el foco en los lazos familiares, el amor y la supervivencia.
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