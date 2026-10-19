La divertida anécdota entre Matías Bagnato y Juan José Campanella: "Estaba adentro de la casa"

Ante la desconcertante inquietud sobre su paradero la trágica noche de 1994, Bagnato tuvo que recordarle a Campanella un dato elemental de la cobertura mediática de la historia: “Le digo, yo fui el único que salió, yo estaba ahí adentro de la casa, entonces me dice: '¿Ah, estabas adentro de la casa?'”, concluyó entre risas la divertida infidencia contada por el protagonista en el panel.

El desopilante momento sirvió para graficar la química, la soltura y la confianza que se generó entre el equipo de producción y el propio Matías a la hora de encarar el rodaje de una producción de tres episodios de 45 minutos que busca poner el foco en los lazos familiares, el amor y la supervivencia.