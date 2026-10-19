Matías Bagnato, Juan José Campanella y Sergio Nakasone presentaron la docuserie sobre "La masacre de Flores"

El único sobreviviente de la tragedia puso el foco en la necesidad de concientizar a las audiencias jóvenes sobre la importancia de valorar los afectos cercanos antes de que sea tarde: “A mi me pasa con las generaciones, quizás lo que me gustaría que quede de este documental es, primero valorar lo que es la familia, que muchas veces uno da por sentado que va a estar siempre con ellos o, quizás, uno no le da importancia a esa conversación con tu mamá, con tu papá. Un montón de cosas de la vida cotidiana que, a veces, uno da por hecho que lo tenes mañana, es principal ese mensaje y, después, bueno, por supuesto el tema de mostrar que, bueno, a pesar de todo se puede salir adelante, se puede seguir, que uno se vuelve a reír, de otra forma diferente, pero te volves a reír”, expresó emocionado.

En ese sentido, agregó: “Creo que lo más importante es eso, que por eso rescato y resalto que, también - y es lo que más me gustó de que este proyecto - que no es solamente el true crime, sino hablar de la esto, de la familia, del amor, de los vínculos. Creo que eso es algo muy rico y, más en estos tiempos que se van perdiendo. Así que, ver y resaltar que esta serie remarque y ponga el ojo ahí y no, en como decía Juan, resaltar lo macabro. Me parece que es muy lindo ese mensaje para las nuevas generaciones”.

Por su parte, el productor Sergio Nakasone ahondó en la capacidad que posee el relato para generar una inmediata empatía con el espectador, destacando que el grupo afectivo de Bagnato funciona como un espejo en el que cualquier persona puede reconocer sus propias vivencias y afectos: “Este documental habla de Matías y de cómo la gente lo apoya. Además, nosotros vemos reflejado lo universal que es esta historia porque, finalmente se apoya en la familia de Matías. Yo veo a un tío de Matías y no tardo mucho tiempo en ver a mi tío, veo a los amigos de Matías y no tardo mucho en ver a amigos míos”, analizó el ejecutivo audiovisual.

A su vez, remarcó la fuerza emotiva de esa construcción: “Entonces, esos resortes, esa identificación porque, como nadie, en una situación extrema, refleja el lugar de la víctima y el lugar de la víctima, más allá de los grados, es un lugar que todos solemos estar. Enntonces, en ese sentido, creo que es universal la historia y genera mucha empatía el entorno al reflejar, justamente, cosas de nuestro día a día que pueden ser muy distintos, pero que los lazos son todos muy similares”.

Finalmente, Juan José Campanella compartió las dudas iniciales que atravesó el equipo creativo durante la etapa de desarrollo, particularmente respecto a cómo mantener la intensidad dramática luego de un primer episodio marcado inevitablemente por la contundencia del hecho trágico: “Una cosa que se habló al principio como un potencial problema era cómo empezando, bueno con el capítulo uno, que es un capítulo que el propio contenido, las propias características del material lo hacen tan fuerte y tan dramático, cómo pensábamos en un momento el resto. Si bien, para mi, era lo que más interesaba, el resto cómo va a quedar parado, el resto es una historia humana sin crímenes, es una lucha por la justicia, una lucha por la supervivencia, pero que no tiene esa cosa contundente del crimen, entonces nos preguntábamos si iba a quedar interesante o a la misma altura”, reflexionó el director.

Sin embargo, reveló cómo esa incertidumbre se disipó al avanzar en la producción: “Esto es algo que surgió al principio, en cuanto empezamos a escuchar los testimonios y, ya los verán, porque para mi son más interesantes todavía”.

Asimismo, además de la presentación de este documental, Matías Bagnato habló en exclusiva con minutouno.com donde reconstruyó su historia. Acá podes leer la nota.