Matías Bagnato, Juan José Campanella y Sergio Nakasone presentaron la docuserie sobre "La masacre de Flores"
El próximo 22 de octubre estrena en HBO Max "La masacre de Flores", un documental que cuenta la historia de Matías Bagnato. Así lo presentaron.
A más de tres décadas de una de las mayores tragedias que conmovieron al país, "La masacre de Flores" volverá a verse en la pantalla chica, pero ahora desde una perspectiva profundamente humana, íntima y reparadora. Lejos del enfoque policial tradicional o del mero morbo, el próximo 22 de octubre se estrenará en HBO Max una producción documental dividida en tres episodios de 45 minutos cada uno.
En esta propuesta, Matías Bagnato tiene la valiosa oportunidad de tomar la palabra y relatar su propia vivencia. La narrativa va mucho más allá del hecho conocido: aquel adolescente de 16 años que sobrevivió al voraz incendio intencional provocado por Fructuoso Álvarez González en la casa familiar y que dedicó su vida a exigir justicia ante cada intento de excarcelación del responsable.
Esta serie saca a la luz material inédito como imágenes, videos de archivo y testimonios de amigos, tíos y allegados que repasan cómo fue el día después, qué transformaciones atravesó su entorno y cómo se configura su vida en el presente.
Con motivo del inminente lanzamiento, la producción se presentó este lunes en las oficinas de Warner Bros. en un evento que contó con las presencias estelares de Matías Bagnato, Sergio Nakasone y el cineasta Juan José Campanella. Tras la proyección, los tres brindaron una conferencia de prensa en la que reflexionaron sobre la dimensión afectiva, el valor de los lazos familiares y el desafío ético de retratar una historia atravesada por el dolor.
Al momento de tomar la palabra, Matías Bagnato dejó en claro que su motivación principal al encarar este proyecto trasciende con creces el formato del true crime.
El único sobreviviente de la tragedia puso el foco en la necesidad de concientizar a las audiencias jóvenes sobre la importancia de valorar los afectos cercanos antes de que sea tarde: “A mi me pasa con las generaciones, quizás lo que me gustaría que quede de este documental es, primero valorar lo que es la familia, que muchas veces uno da por sentado que va a estar siempre con ellos o, quizás, uno no le da importancia a esa conversación con tu mamá, con tu papá. Un montón de cosas de la vida cotidiana que, a veces, uno da por hecho que lo tenes mañana, es principal ese mensaje y, después, bueno, por supuesto el tema de mostrar que, bueno, a pesar de todo se puede salir adelante, se puede seguir, que uno se vuelve a reír, de otra forma diferente, pero te volves a reír”, expresó emocionado.
En ese sentido, agregó: “Creo que lo más importante es eso, que por eso rescato y resalto que, también - y es lo que más me gustó de que este proyecto - que no es solamente el true crime, sino hablar de la esto, de la familia, del amor, de los vínculos. Creo que eso es algo muy rico y, más en estos tiempos que se van perdiendo. Así que, ver y resaltar que esta serie remarque y ponga el ojo ahí y no, en como decía Juan, resaltar lo macabro. Me parece que es muy lindo ese mensaje para las nuevas generaciones”.
Por su parte, el productor Sergio Nakasone ahondó en la capacidad que posee el relato para generar una inmediata empatía con el espectador, destacando que el grupo afectivo de Bagnato funciona como un espejo en el que cualquier persona puede reconocer sus propias vivencias y afectos: “Este documental habla de Matías y de cómo la gente lo apoya. Además, nosotros vemos reflejado lo universal que es esta historia porque, finalmente se apoya en la familia de Matías. Yo veo a un tío de Matías y no tardo mucho tiempo en ver a mi tío, veo a los amigos de Matías y no tardo mucho en ver a amigos míos”, analizó el ejecutivo audiovisual.
A su vez, remarcó la fuerza emotiva de esa construcción: “Entonces, esos resortes, esa identificación porque, como nadie, en una situación extrema, refleja el lugar de la víctima y el lugar de la víctima, más allá de los grados, es un lugar que todos solemos estar. Enntonces, en ese sentido, creo que es universal la historia y genera mucha empatía el entorno al reflejar, justamente, cosas de nuestro día a día que pueden ser muy distintos, pero que los lazos son todos muy similares”.
Finalmente, Juan José Campanella compartió las dudas iniciales que atravesó el equipo creativo durante la etapa de desarrollo, particularmente respecto a cómo mantener la intensidad dramática luego de un primer episodio marcado inevitablemente por la contundencia del hecho trágico: “Una cosa que se habló al principio como un potencial problema era cómo empezando, bueno con el capítulo uno, que es un capítulo que el propio contenido, las propias características del material lo hacen tan fuerte y tan dramático, cómo pensábamos en un momento el resto. Si bien, para mi, era lo que más interesaba, el resto cómo va a quedar parado, el resto es una historia humana sin crímenes, es una lucha por la justicia, una lucha por la supervivencia, pero que no tiene esa cosa contundente del crimen, entonces nos preguntábamos si iba a quedar interesante o a la misma altura”, reflexionó el director.
Sin embargo, reveló cómo esa incertidumbre se disipó al avanzar en la producción: “Esto es algo que surgió al principio, en cuanto empezamos a escuchar los testimonios y, ya los verán, porque para mi son más interesantes todavía”.
Asimismo, además de la presentación de este documental, Matías Bagnato habló en exclusiva con minutouno.com donde reconstruyó su historia. Acá podes leer la nota.
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