La drástica decisión que Telefe tomó con Martín Ku

En las imágenes, grabadas durante un viaje a Rusia, los influencers presentaban con entusiasmo el supuesto programa internacional: "¿Se enteraron del Programa Internacional de Empleo en Rusia, con un salario que oscila entre 860 a 1000 dólares? ¿Qué están esperando? Vamos juntos", decía Ku, mientras que Grosman agregaba: “Si sos una chica de entre 18 y 22 años y tenés ganas de trabajar en el exterior, escuchá esta propuesta que te va a encantar”. El mensaje se repetía varias veces, insistiendo en que se trataba de una oportunidad laboral atractiva para chicas jóvenes.

Sin embargo, el trasfondo era otro. La empresa detrás de la convocatoria arrastraba denuncias previas por condiciones laborales dudosas, lo que disparó alarmas y terminó con la presentación de una denuncia judicial contra ambos jóvenes.

Ante la escalada del caso, Martín y Nicolás publicaron un comunicado en el que intentaron desligarse de la responsabilidad: "Fuimos convocados por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Nos presentaron una propuesta profesional clara, con objetivos definidos y un contexto que, en todo momento, se mostró como una experiencia educativa y laboral", explicaron.

También aclararon que el contenido que publicaron fue eliminado por Instagram y no por decisión propia, y remarcaron que no formaron parte de la organización del programa, ni tuvieron acceso a información sensible: “Mostramos lo que vimos y vivimos allá. En ningún momento fuimos advertidos de irregularidades”, agregaron.